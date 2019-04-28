İzmir İSİG Meclisi: 2019'un ilk üç ayında 400 işçi hayatını kaybetti

28 Nisan Dünya İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma Günü'nde İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Girişimi, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası, "Kaza değil cinayet, çalışırken ölmek istemiyorum" diyerek Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde anma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte ilk olarak iş cinayetleri resim sergisi açılırken kurumlar adına ortak basın metnini Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven okudu. İş cinayetlerinde yitirdiğimiz işçileri anmak ve ama aynı zamanda iş cinayetlerine dikkat çekmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için bir araya geldiklerini söyleyen Güven, "Soma’da madende katledilen 301 işçiyi ve iş cinayetlerinde yitirdiğimiz tüm işçi kardeşlerimizi de saygıyla anıyoruz" dedi.

Dünyada her gün çalışırken ölen insan sayısının savaşırken ölenlerin sayısından fazla olduğunu belirten Güven, her yıl dünyada 2 milyon 300 binden fazla kadın ve erkeğin çalışırken hayatını kaybettiği ve her gün ise 6.300 işçinin çalışırken öldüğünü söyledi. Türkiye'nin toplu iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada ilk sıralarda geldiğini hatırlatan Güven, "Ülkemizde ise maalesef özellikle sendikasız, örgütsüz, güvencesiz olarak kayıt dışı alanlarda iş cinayetlerine kurban gidenlerin, göçmen işçilerin isimleri kayıtlara dahi geçmeyebiliyor. Yasalar ile koruma altına alındığı söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği, her geçen gün kötüye gidiyor. SGK'nın verilerine göre 2017 yılında toplamda 1.636 kişinin hayatını kaybettiği görülmektedir. 2018 verileri ise henüz açıklanmamıştır. Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre 2017’de 2006, 2018’de 1923 ve 2019 yılının ilk üç ayında ise 400 işçi iş cinayeti sonucu hayatını kaybetmiştir" diye konuştu.

"İZMİR'DE 2019 OCAK AYINDAN BU YANA 19 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Türkiye'de her iki buçuk ayda bir Soma katliamının yaşandığını dile getiren Güven, "İzmir’de işçinin kanı üzerine gökdelenler dikilirken, Aliağa gibi sanayi havzalarından, tersanelerden her gün iş cinayetleri haberi geliyor. İzmir'de 2019 Ocak ayından bu yana 19 işçi meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetmiştir. Biz biliyoruz ki meydana gelen iş cinayetinin nedeni yasal mevzuat, bilinç eksikliği olduğu kadar, kuralsız, güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerinin her gün biraz daha yaygınlaşması, sendikal örgütlülüğün önündeki yasal ve fiili engellemeler, daha az maliyet, daha çok kar anlayışı, denetimlerin yapılmaması, cezaların caydırıcı olmaktan uzak olmasıdır. Oysa, her şeyi yaratan bizleriz. Yarattığımızın altında birer onar, ellişer, yüzer yüzer ölüyoruz! Ama Biz biliyoruz ki hiçbir iş cinayeti, meslek hastalığı kader değildir. Tüm sendikaları öncelikle kayıt dışı güvencesiz çalışan işçinin örgütlenmesi için seferber olmaya; üretim sürecinde işçinin kontrolü ve denetimini artıracak, çalışma koşullarını işçiden yana belirleyebilecek bir örgütlenme ve sınıf bilincinin sağlanmasına; bu anlamda işçilerin ortak talepleri için hep birlikte mücadeleye çağırıyoruz" dedi.

Açıklamadan sonra İSİG Meclisi Girişimi İzmir Mimarlar Odası toplantı salonunda iş cinayetleriyle ilgili hazırladığı sunumu gösterdi. (İzmir/EVRENSEL)

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