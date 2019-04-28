Burhaniye'de kadınlar, 2 çocuğu istismar eden öğretmeni protesto etti

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Platformu üyeleri, 2 öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan rehber öğretmenini protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Kadınlar, "Bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

DHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kardeş olan 2 erkek ilkokul öğrencisine evinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan evli ve 2 çocuk babası rehber öğretmen Ö.A.'ya tepkiler dinmiyor. Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Kadın platformu adına basın açıklamasını okuyan Leyla Küçükçetin şunları söyledi:

"Bugün, Ayvalık'tan, Burhaniye'den, Edremit'ten, Akçay’dan, Altınoluk'tan, Küçükkuyu'dan Gömeç’ten kadınlar bir araya geldik. İstismara uğrayan çocuklarımızın sessiz çığlıkları olmak, birlikte haykırmak için. Çocuğuma dokunma. Bağır herkes duysun. Susmuyoruz, korkmuyoruz. İstismar edilen çocuklarımızın haykıran sesi olmak için toplandık. Burhaniye Bahçelievler İlkokulunda iki erkek öğrencisini istismar eden bir erkek öğretmen, bilgisayarında çocuk pornosu bulunduğu için Tokat'tan buraya gönderiliyor ve çocuklarımıza rehber öğretmen yapılıyor. Sonra da buradaki çocukları istismar ediyor. Anne ve çocuk susmadığı için bu istismarcı adam tutuklanıyor. Biz kadınlar da susmayacağız. Hem kendimiz, hem de çocuklarımız için başımızı öne eğmeyeceğiz. Dava sürecinin takipçisi olacağız." (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

Rehber öğretmen, 2 öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı

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