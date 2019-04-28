Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık

Ali ÇARMAN

Strasbourg

Fransa’da uzun bir dönemdir devam eden Sarı Yelekliler hareketi kendine has özellikleri ve deneyler taşıması ile bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Macron hükümeti güvenlik gerekçesiyle belli başlı kentlerde gösterileri yasaklasa da Sarı Yelekliler kararlı biçimde taleplerinin arkasındalar.

Sarı Yelekliler gösterisine dün Strasbourg kentinde tanıklık ettik. Tren istasyonunda toplanarak alanına doğru yol alırken her köşe başında, ellerinde koca koca silahlar ile polisler göze çarpıyor. Saat 12.00’da Strasbourg miting alanındayız. Hava yağmurlu ama emekçiler gruplar halinde sloganlar atarak alanda toplanmaya devam ediyor. Elinde şemsiyesi olmayanlardan bazıları yağmurdan ıslanmamak için saçakların altına sığınıyor. Kısa bir süre içinde binlerce kişi alanı dolduruyor. Eylem için önceden belirlenmiş bir program olduğu söylenemez ancak Avrupa Parlamentosuna doğru yürünecek...

Fotoğraf: Evrensel

POLİS ENGELİNE RAĞMEN AP BİNASINA YÜRÜYÜŞ

Görevlilerin çağrısıyla yürüyüş başlıyor. Binlerce kişi büyük coşku ve heyecanla sisteme karşı sloganları haykırıyor. Fransız polisi, yürüyüş güzergahında şehrin merkezine giden tüm caddelere barikatlar kurmuş. Ellerinde gaz tabancaları, coplar vb. ile saldırmak için fırsat kolluyor.

Genç-yaşlı, kadın-erkek, toplumun bütün kesimlerinden emekçiler kol kola büyük bir coşku ile slogan ata ata yürüyor. Üç, dört kez polis barikatları yarılmak isteniyor ama başarılamıyor.

Ve polis gaz bombaları ile saldırmaya başlıyor. Almanya’da bir grup gönüllü ilk yardım ekibinin yaralılara müdahaleleri mücadele kardeşliğinin göstergesi oluyor. Birçok kişi muhtelif yerlerinden yaralanıyor. Kısa bir karmaşanın ardında yeniden yürüyüş başlıyor.

Kapitalizm karşıtı sloganlar yürüyüş boyunca dilden düşmüyor.

Fotoğraf: Evrensel

Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda

İŞÇİ VE EMEKLİLERDEN VERGİ ALINMASIN

“Bu bir isyan mı, hayır efendim bu bir devrim” pankartı ve “İşçiler ve emeklilerden vergi alınmasın” gibi talepleri içeren dövizler taşıyanlar geçiyor yanımızdan.

Gençler, polislerin saldırgan tutumuna karşı duruyor. Uzun bir yürüyüşün ardında Avrupa Parlamentosuna biraz yaklaşıldığında polisin bu kez bütün yollarda barikat kurduğu görülüyor.

Binlerce kişi demokratik haklarını kullanırken polis de kimin tarafında olduğunu açıkça gösteriyor. Binlerin üzerine yağmur gibi gaz bombaları yağmaya başlıyor. Her yer toz duman olunca insanlar nefes almakta dahi zorlanıyor. Birbirlerine yardım edenler, “dağılmayalım arkadaşlar” diyen gençler dikkat çekiyor.

Fotoğraf: Evrensel

BU DİRENİŞ TARİHE GEÇECEK

Avrupa Parlamentosuna gidilemeyeceği anlaşılınca yeniden şehir merkezine doğru yürüyüşe geçiliyor. Buna rağmen polis kitlenin üzerine gaz bomları atmayı sürdürüyor.

Sarı Yelekliler hareketi belli bir zaman sonra sönümlese dahi bu haklı direniş, tarihin sayfalarında önemli bir tutacak.

Öyle görünüyor ki Sarı Yelekliler hareketi şimdiden büyük bir kazanım elde etti.

Fotoğraf: Evrensel

‘AB demokrasisi’nde hak aramak kriminalize ediliyor

Fotoğraf: Evrensel