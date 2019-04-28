Adıyaman'da tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı

Adıyaman'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tüfekle vurulan köpek, Antep'te tedaviye alındı.

Besni'nin Şambayat beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, sokaktaki bir köpeği tüfekle ateş ederek vurdu. Karın bölgesinden yaralanan köpek, yanındaki yavrularını beslediği sırada yurttaşlar tarafından fark edildi. Şambayat Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Menteş, yaralı köpek ve yavrularını alarak Antep'te bulunan Canlı Hayatını İyileştirme Derneğine götürdü. Yaralı köpeğin veterinerler tarafından tedavisine başlanırken, yavrularına da dernek barınağında bakılmaya başlandı. (Adıyaman/DHA)

Fotoğraf: DHA

Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

Gümüşlük’te "şarkıcı köpek" Mobilya da dahil 8 köpeği zehirlediler

Bursa'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü