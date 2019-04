HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi

HDP, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında en yüksek sayıda işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ülke olduğuna dikkat çekti.

HDP Emek, Ekonomi, Tarım ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Günay Kubilay, "Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. "İş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçiler için yastayız" başlığıyla yayımlanan açıklamada, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında en yüksek sayıda işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ülke olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu açıklamada, "28 Nisan, 2001 yılında, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından ‘Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü’ ilan edildi. 30’u aşkın ülkede resmi olarak ‘Anma ve Yas Günü’ olarak kabul edilmektedir. Birçok ülkede de 28 Nisan’ın Anma ve Yas Günü ilan edilmesi için kampanyalar sürdürülüyor." denildi.

HER YIL 2 MİLYON İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRİYOR

Hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde her gün işçilerin, aşırı kâr hırsı ve ranta dayalı sermaye birikim rejimlerini ısrarla sürdürmek isteyen iktidarlar tarafından alınmayan önlemler nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, iş cinayetleri nedeniyle dünyada her yıl 2 milyon işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "İş cinayetlerini önleme sorumluluğu ve görevi başta iktidarlar olmak üzere tüm toplum kesimlerindedir. Dünyada her geçen yıl artan iş cinayetleri, iş kazalarını önlemek için yapılan düzenlemeler ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu gösteriyor." denildi.

TÜRKİYE’DE 2018 YILINDA BİN 923 İŞÇİ ÖLÜMÜ

Açıklamada, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine değinildi. Verilerin hatırladığı açıklama şu ifadeler kullanıldı: "İşçi ölümleri rekor sayılarla devam ediyor. İSİG’in resmi kayıtlardan topladığı verilere göre, 2017’de en az 2 bin 6, 2018’de en az bin 923 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. 2019 yılı içerisinde Ocak-Mart döneminde Türkiye’de en az 392 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ülkedeki yaygın denetimsizlik, taşeron sistemi ve ekonomik kriz işçilerin yaşamını tehdit ediyor. Tüm eksikleri ile birlikte yürürlükte olan ilgili kanun kağıt üzerinde kalmış, hatta iş cinayetleri için ‘yasal kılıf’ haline gelmiştir. Zonguldak’tan Soma’ya cezasız kalan işçi cinayetleri bu konuda işçiden yana bir mevzuatın yürürlükte olmadığını göstermektedir."

2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi

HAK TEMELLİ İSTİHDAM

Son olarak açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "HDP olarak işçi sağlığı ve işçi güvenliği tedbirlerinin alındığı, hak temelli bir istihdam ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları için mücadele ediyoruz. Herkesi HDP’nin bu onurlu mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz. Bu amaçla dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de 28 Nisan’ın, İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirenleri Anma ve Yas Günü’ olarak ilan edilmesi için başta parlamento olmak üzere hayatın her alanında mücadelemizi sürdürüyoruz. HDP olarak bugünü bu bilinçle ele alıyor, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş tüm işçilerimizi saygıyla anıyoruz."

