İspanya'da halk erken genel seçim için sandık başında

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde, oy kullanma işlemleri yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı.

İspanya tarihinde 13'üncüsü düzenlenen genel seçimlerde, 2 milyon 93 bin 977'si yurt dışında ikamet eden toplam 36 milyon 893 bin 976 kayıtlı seçmen bulunuyor. Gelecek 4 yıl için ülkeyi yönetecek 350 milletvekili ve 208 senatörün belirleneceği seçimler için 23 bin 196 oy merkezi ve 60 bin 38 seçim masasında toplam 212 bin sandık kuruldu.

AA'nın aktardığı İspanya İçişleri Bakanlığının açıklamasında seçim dolayısıyla ülke genelinde 45 bin jandarma, 30 bin ulusal polis olmak üzere toplamda yaklaşık 93 bin güvenlik görevlisinin çalışacağı bildirildi.

Seçimlerde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 157 bin 196 seçmen ile yeni yasa gereği yaklaşık 100 bin zihinsel engelli ilk kez oy kullanacak.

HALK, AŞIRI SAĞIN GÖLGESİNDE SEÇİME GİDİYOR

2015 yılından bu yana üçüncü kez sandık başına giden İspanya halkı, Katalan halkının bağımsızlık talebi ile ülke yönetimindeki siyasi belirsizlikler, aşırı sağın yükselişi, yolsuzluklar ve işsizlik sorunlarının bulunduğu bir ortamda siyasi tercihlerini ortaya koyacak.

İlk kez genel seçimlere katılan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin ve bağımsızlık yanlısı Katalan siyasi partilerin alacakları oy oranları bu seçimlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'i de bu seçimlerde milletvekili veya senatör adayı olarak yarışıyor.

AA'nın verdiği bilgiye göre anketler, genel seçimin favorisi olarak mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi'ni (PSOE) gösterse de sosyalistlerin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

Başbakan olmak için yarışan siyasi liderlerden PSOE lideri ve şimdiki Başbakan Pedro Sanchez, sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Pablo Casado, sol Unidas Podemos ittifakının lideri Pablo Iglesias ve aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal oyunu Madrid'de kullanırken, merkez sağdaki Vatandaşlar (C's) partisinin lideri Albert Rivera Barcelona'da sandık başına gidecek.

Ülkede genel seçimlerin yanı sıra Valensiya özerk yönetiminde yerel parlamento seçimleri de yapılıyor.

Oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek. (DIŞ HABERLER)