28 Nisan 2019 10:28

30. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri, CerModern'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

30. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

30. Ankara Uluslararası Film Festivali afişi

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    30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülü, Osman Nail Doğan'ın yönetmenliğini yaptığı “Güvercin Hırsızları”nın oldu.

    30. Ankara Uluslararası Film Festivali ödül töreni CerModern’de yapıldı. Törende en iyi film ödülü, Osman Nail Doğan imzalı “Güvercin Hırsızları” filminin oldu. Serhat Karaaslan'ın yönetmenliğini yaptığı “Görülmüştür” toplam dört ödül kazanırken prömiyerini geçtiğimiz sene Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiren “Kardeşler” ve “Saf” ise ikişer ödüle layık görüldü.

    En iyi film: Güvercin Hırsızları
    En iyi yönetmen: Ali Vatansever (Saf)
    Onat Kutlar en iyi senaryo: Serhat Karaaslan (Görülmüştür)
    Mahmut Tali Öngören en iyi ilk film: Nebula (Tarık Aktaş)
    En iyi kadın oyuncu: Saadet Işıl Aksoy (Saf)
    En iyi erkek oyuncu: Berkay Ateş (Görülmüştür)
    En iyi yardımcı kadın oyuncu: Füsun Demirel (Görülmüştür)
    En iyi yardımcı erkek oyuncu: Bülent Çolak (Suç Unsuru)
    En iyi görüntü yönetmeni: A. Emre Tanyıldız (Kardeşler)
    En iyi sanat yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (Kardeşler)
    En iyi özgün müzik: Mustafa Avcı (Yuva)
    Ayhan Ergürsel en iyi kurgu: Naim Kanat (Güvercin Hırsızları)
    SİYAD en iyi film: Görülmüştür (Serhat Karaaslan)
    Ulusal Belgesel Yarışması en iyi film: Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? (Rena Lusin Bitmez)
    Ulusal Kısa Film Yarışması en iyi film: Duyuyor musun Anne? (Tuna Kaptan)
    Proje desteği ödülü: Karanlıkta Islık Çalanlar (Pınar Yorgancıoğlu)

    (HABER MERKEZİ)

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