28 Nisan 2019 10:27
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı'na "güvenlik" gerekçesiyle polis bariyerleri getirildi.
Fotoğraf: DHA
1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü öncesinde Taksim Meydanı'na güvenlik gerekçesiyle bariyerler getirildi.
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi "güvenlik" çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine konulan bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)
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