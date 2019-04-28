1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı polis bariyerleri ile kapatılıyor

Kılıçdaroğlu'dan YSK'ye İstanbul çağrısı: Süreci sonlandırması gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan YSK’ye çağrı: YSK'nin bu süreci bir an sonlandırması ve İmamoğlu'nu İBB Başkanı ilan etmesi gerekir.