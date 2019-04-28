28 Nisan 2019 10:27Son Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2019 13:28
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı polis bariyerleri ile kapatılıyor
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı "güvenlik" gerekçesiyle polis bariyerleri ile kapatılıyor.
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Fotoğraf: Hakan Kaya/DHA
1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü öncesinde Taksim Meydanı güvenlik gerekçesiyle bariyerler ile kapatılıyor.
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi "güvenlik" çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet anıtı önü, İstiklal Caddesi girişi bariyerler ile kapatıldı. (HABER MERKEZİ)
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