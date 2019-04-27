Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için 24. haftada da sokağa çıktı.

Macron'un perşembe günü taleplerine ilişkin yaptığı açıklamaları yetersiz bulan sarı yelekliler, gösterilerin 24'üncü haftasında başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde sokaklara döküldü.

Paris'te Montparnasse Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, İtalya Meydanı'na kadar yürüdü. Eyleme Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi lideri Jean-Luc Melenchon ve ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) destek verdi.

Diğer bir grup sarı yelekli de TF1 ve BFMTV kanallarının Paris'teki merkezlerinin önünde protesto eylemi yaptı. Sarı yelekliler daha sonra Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paris’teki eylemlerde 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, Champs-Elysees Caddesi ve Notre Dame Katedrali çevresinde eylem yapılmasını yasakladı.

Strazburg'da ise Bordeaux Meydanı'nda gösteri düzenleyen eylemcilerle polis arasında çatışma yaşandı. Polis, sarı yeleklilere biber gazıyla saldırdı.

Eylemde 26 kişinin gözaltına alındığı ve birçok kişinin yaralandığı bildirilirken, sarı yeleklilerin Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ve çevresinde eylem yapmasına izin verilmedi.

Lyon, Rouen ve Marsilya gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke çapında eylemlere 23 bin 600 kişi katıldı. Sarı yelekliler ise bu sayının 60 binin üzerinde olduğunu belirtti.

90'A YAKIN GAZETECİYE POLİS ŞİDDETİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden (RSF) yapılan yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin başladığı günden bu yana 90'a yakın gazetecinin polis şiddetine maruz kaldığı vurgulanmıştı. Açıklamada, polise, gazetecilere ve basın özgürlüğüne saygı duyma çağrısında bulunulmuştu.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, yaptığı açıklamada, “Gazetecilere yönelik polis şiddetinin artması ürpertici” demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin eylemlerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak için ülke çapında düzenlenen ‘ulusal müzakere’ toplantılarının ardından perşembe günü 2,5 saat süren basın toplantısı düzenlemişti.

Macron, çalışan vatandaşların ödediği gelir vergisinin düşürüleceğini söylemiş ve ardına şirketlerin ödemesi gereken bazı vergilerin kaldırılacağını eklemişti.

PROTESTOLARDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, eylemlerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın kişiye de hapis cezası verildi. (AA)