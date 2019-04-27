İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL

İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş'un yaptığı açıklamaya göre 29 Nisan'dan itibaren İzmir'de 250 gram ekmek 1,50 lira, 200 gram ekmek ise 1,25 liradan satılacak. 300 gramlık Ramazan pidesi ise 2,50 liradan satışa sunulacak.

Girdi maliyetlerine yapılan artışlara rağmen iki yıldır ekmeğin fiyatını sabit tuttuklarını söyleyen İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, tüm iyi niyetlerine rağmen ekmekte zam yapmalarının zorunlu hale geldiğini söyleyerek ekmek ve pide fiyatlarını açıkladı.

İzmir'de ekmeğe en son 2017 yılında artış yapıldığını hatırlatan Nejdet Durmuş, “O tarihte bir çuval unun fiyatı 70 lira idi, bugün yüzde 36 artışla peşin 95 lira. Mayanın kilosu 3,47 idi, bugün yüzde 67 artışla 5,80 lira. Bunların yanı sıra maliyetlerimizi oluşturan işçilik yaklaşık yüzde 46, elektrik yüzde 18,5, su yüzde 45, motorin yaklaşık yüzde 80 arttı. Her vicdan sahibi vatandaş, fırıncı esnafının haklılığını ve fiyat ayarlamasının kaçınılmaz noktaya geldiğini görecektir” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)