27 Nisan 2019 20:02

Putin: İdlib'e operasyonu şu anda doğru bulmuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'e yönelik bir askeri harekat konusunda açıklamalarda bulundu.

Putin: İdlib'e operasyonu şu anda doğru bulmuyoruz

Fotoğraf: Kremlin.ru

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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'e yönelik bir askeri harekatı, sivillere zarar görebileceği gerekçesiyle doğru bulmadıklarını söyledi. Putin, “Operasyonu prensipte dışlamıyorum, fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte şu anda bunun uygun olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen “Kuşak ve Yol Forumu”nun basın toplantısı düzenledi.

    Sputnik’in haberine göre, “Dünya ekonomisinde ticaret savaşlarının ve kısıtlamaların, onları başlatanların dışında hiç kimseye gerekli olmadığını” söyleyen Putin, “Hiç kimse hiçbir kısıtlama, ticaret savaşı istemiyor. Büyük bir çoğunluk, neredeyse yüzde 100 bu kısıtlamaların ve savaşların dünya ekonomisine ve gelişimine zarar verdiğinden emin” dedi.

    ‘SURİYELİ MUHALİFLER ESAD’IN KAZANDIĞINI KABUL ETTİ’

    Suriye’de muhaliflerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı iç savaşın galibi olarak kabul ettiği değerlendirmelerine katıldığını söyleyen Putin, “Şimdi Suriyeli muhaliflerin, Başkan Esad yönetiminin galip gelen taraf olarak (anayasa komisyonu ile ilgili) koşulları dikte ettiğini, kendi iradelerini dikte etmeye çalıştığını tahmin ettiklerini söylediniz. Muhalefetin Başkan Esad’ı ve hükümetini galip gelen taraf olarak gördükleri belli oldu. Bu bir gerçek” dedi.

    ‘İDLİB’DEN YAPILACAK SALDIRILARA KARŞILIK VERECEĞİZ’

    Vladimir Putin, Suriye’nin kuzeyindeki durumla ilgili değerlendirmesinde İdlib’den gelebilecek saldırılara karşılık verileceğini ve “militanların bu durumu hissettiklerini” söyledi.

    Putin, “Teröristlerle mücadeleye devam etmeliyiz, bu kişilerin büyük bir kısmı İdlib bölgesinde konuşlanmış durumda. Eğer oradan, bazen olduğu gibi bir takım saldırılar yapacak olurlarsa, buna karşılık vereceğiz. Bence bunu artık hissetmiş durumdalar” şeklinde konuştu.

    İdlib’e askeri harekat seçeneğini dışlamadıklarını dile getiren Rusya Devlet Başkanı Putin, şunları söyledi:

    “Sivil halk gibi bir faktör söz konusu. Maalesef sivil halk, o bölgede konuşlanan çok sayıda teröristin baskısı altında çile çekiyor. Bu bölgede sivil halka şu anda neler olduğu, aktif bir silahlı çatışma sırasında neler olabileceği ile karşılaştırılmalı. Operasyonu prensipte dışlamıyorum, fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte şu anda bunun uygun olmadığını düşünüyoruz. Özellikle bu insani bileşeni kast ediyorum.” (DIŞ HABERLER)

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