Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Maraş'ta düzenlenen Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı'na katıldı. Son üç aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar büyüdüğünü açıklayan Turagay, şu ifadeleri kullandı:

“Daralan bir iç talep var. Daralan bu iç talebi dışarıdaki taleple ihracata yönelterek; üretimimizle, sanayimizi en üst nokta kapasite kullanmaya zorlamak, bir şekilde ihracatın getirdiği avantajları kullanmak durumundayız. Maalesef sürekli bir kriz pompalaması var, bu, insanların dövize geçmelerine neden oluyor. Bunlara aldanmayın. Bunlara bazen sanayicilerimiz de aldanıyor.

Yaklaşık son 3 aylık dönemde döviz mevduat hesaplarındaki artış 20 milyar dolarları buldu. Bu yanlış. Türk Lirası ortada. Siz dövize geçtiğiniz zaman, yarın bir gün kriz olduğunda bu krizden olumsuz etkilenecek olan bizleriz. Kısa dönemde 'dolar arttı dövizden para kazandım' demek kadar yanlış bir düşünce olamaz.” (EKONOMİ SERVİSİ)