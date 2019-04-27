CHP'den Erdoğan'a 'saldırı' yanıtı: Suça ortak oldu

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu’ya dönük olarak gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili “Sen onlarla işbirliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin” açıklamasına, “AK Parti Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu” yanıtını verdi.

AKP’nin seçim sonrası takındığı üslubu, “Zehirli dil 27 gündür tezahür ediyor” diye niteleyen Öztrak, “6 gün önce CHP Genel Başkanına karşı organize bir linç girişimi gerçekleşmiş, bu lekeyi çıkarıp atacak tek şey birlik içinde olayı kınamak olmalıyken iktidar önce bunu mazur göstermeye çalıştı. AKP Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu. Lince adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Bu sözler unutulmayacaktır” dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'yu hedef göstermeyi sürdürüyor

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZIN İLK ANDAN İTİBAREN NASIL İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUM

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AKP 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ederken gazetecilere kampa ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’ya dönük Ankara Çubuk’ta yaşanan saldırıyı değerlendiren Ömer Çelik, saldırgana ilişkin “İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz ihraç olduğunu açık şekilde söyledik. Kurul ihraç edecektir. Resmi kurumları temsil etmeyen kişiler kendileri adına görüşler belirtiyorlar. Bunlar AK Parti’de siyaset yapmış ya da halen siyaset yapan kişiler olabilir. Böyle bir eylemin kabul edilemez olduğunu söyledik” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın saldırıya ilişkin “AKP Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu” açıklamasına yanıt veren Ömer Çelik, “Birisinin uğradığı saldırıdan memnuniyet Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıyla literatüre gelmiştir. Bakanlarımız saldırıya uğradığı zaman yaptıkları açıklamaları, saldıran şahısları nasıl himaye ettiklerini görüyoruz. Bu eylemin arkasında AK Parti’yi göstermeye çalışmak cumhurbaşkanımızı suçlamak… Yaptıkları ilk açıklamalar… Ben cumhurbaşkanımızın şiddet eylemiyle ilk andan itibaren nasıl ilgilendiğini biliyorum” dedi.

Konuşmasının devamında CHP’yi hedef alan AKP Sözcüsü Çelik, “İşi gücü bırakmışlar insafsızca bu işin arkasında siz varsınız diye.. Terör örgütü meselesinde ortada açıklamaları var. Biz CHP’nin dile dökmediği bir şeyle onu suçlamıyoruz. Şehitleri aşağılayan tweetler ortadadır. Oradan Suriye meselesine getiriyor. Siz sürekli olarak yabancı devletin yanındasınız” dedi. (HABER MERKEZİ)

"Türkiye İttifakı" çağrısı: 1 haftada neler yaşandı, neler konuşuldu?