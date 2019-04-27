27 Nisan 2019 17:08
Fas'ta mültecileri taşıyan otobüs devrildi: 16 ölü, 17 yaralı
Fas’ta mültecileri taşıyan bir otobüs sulama kanalına devrildi. Kazada 16 mülteci hayatını kaybetti, 17 mülteci yaralandı.
Fas'ın başkenti Rabat (Arşiv) | Fotoğraf: Pixabay
Fas'ta Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen mültecileri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.
Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan haberde, mültecileri taşıyan otobüsün Berkan kenti yakınlarında sulama kanalına devrilmesi nedeniyle 16 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Haberde, olay bölgesine gelen ambulansların yaralıları Berkan'daki hastanelere sevk ettiği kaydedildi. (Rabat/AA)
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