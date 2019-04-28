    • Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem

    Fikirtepe’deki kentsel dönüşümü anlatan "Saf" filminin yönetmeni Ali Vatansever'le konuştuk: Saf filmi benim kendi dönüşüm hikayem aslında.

    28 Nisan 2019 03:05
    Paylaş

    Yağız SENEM

    Fikirtepe’deki kentsel dönüşümü anlatan ‘Saf’ filmi geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Kentsel dönüşüm ekseninde çalışma hayatının ve ekonomik dönüşümün insanlar üzerinde yarattığı etkiye odaklanan Saf, bir gecekonduda yaşayan Kamil ve Remziye çiftini merkeze alıyor. Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin’in başrollerini paylaştığı film, işsizlik, yoksulluk, yükselen ırkçılık gibi konulara göndermeler yapıyor.

    Prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve 30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu (Saadet Işıl Aksoy) ödüllerini alan “Saf” filminin yönetmeni Ali Vatansever’le sohbet ettik. Filmin temel olarak safların net olmadığını ve bu nedenle gri alanları anlatmak istediğini söyleyen Vatansever, “Saf filmi benim kendi dönüşüm hikayem aslında. Bu coğrafyada yaşayan hangi genç, hangi insan son beş-altı yıl içerisinde değişmedi ki?” dedi. 

    Saf realist bir yapım olarak yorumlanmaya oldukça müsait. İşsizlik, yoksulluk, yükselen ırkçılık, kentsel dönüşüm gibi gerçeklikleri eklektizme düşmeden beyaz perdeye yansıtmak kolay olmasa gerek. Hikayeyi yazma ve filmin çekim süreci nasıl gerçekleşti?
    Ben ilk olarak toprak-insan ilişkisini ve şehirleşme maceramızı, toprakla kurduğumuz yeni ilişkiyi yansıtma kaygısıyla başladım senaryoya. Sonrasında Fikirtepe’yi keşfettim ve düşüncelerim dönüşmeye başladı. Oradaki insanları gözlemledikçe belirli konulara dair “saf”ım değişmeye başladı. Siyah ve beyazlardan sıyrılıp gri alanda yürüdüm. Fikirtepe’ye odaklandım. Şehir dönüşürken nasıl oluyor da ardında bizi de dönüşüme sürüklüyor? Sonra fark ettim ki şehirden önce biz dönüşüyoruz. Sonra insanı anlamaya başladım. Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm esnasında yıkılmaya hazır evlere Suriyeli göçmenlerin yerleştiğine şahit oldum. Orada ucuz işçi olarak çalıştırıldıklarını gördüm. Devamında ırkçılığın, güvensizliğin had safhaya çıktığını gördüm. Burada önüme iki seçenek çıktı. Ya kendi sinema değerlerim bağlamında sadece Fikirtepe’yi ve oradaki kentsel dönüşümü ele alarak toprak-şehirleşme kapsamında bir film yapacaktım ya da Fikirtepe’yi aktarmaya çalışacaksam bu filmin içerisine göç sorununu, güvenlik sorununu, emek sorununu da dahil edecektim. İnsan olmak bugün kompleks sorunlar bütünü ile mücadele etmeyi beraberinde getirdiği için bu sorunlar içerisinde insan dönüştüğü için ikinci seçeneği tercih ettim.

    İnsanları saflaştırmak gibi bir gayeniz olmasa bile belirli sahnelerde ortak bir duygu ya da fikir yaratmak istediniz mi?
    Bu filmin temel olarak göstermek istediği şey safların net olmadığı. Ben hiçbir insanın tek bir kalıba tek bir düşünceye indirgenemeyeceğini düşünüyorum. Bu filmin iyi ve kötü karakterleri yok. Kamil ve Remziye de sütten çıkmış ak kaşık değiller. Tıpkı o müteahhit ve Remziye’nin patronu olan iş kadını gibi. Ancak bunların hepsi kapkara insanlar da değil. Mesela müteahhit baş sağlığı dilemek için Remziye’nin evine geliyor, ses tonundan samimiyeti anlaşılıyor ancak çıkarken de “Buralar değerlenecek” diyerek çantasında farklı ajandalar olduğunu gösteriyor. Remziye’nin çalıştığı evdeki iş kadını genel olarak ona patronluk taslamamasına rağmen, “Sebze getirmiş miydin?” diye sorarak Remziye’nin rolünü hatırlatması da bence hayatın zenginliği. Hayat aslında gri tonlarda seyrediyor ve bu grileri tartışmak o kadar keyifli ki. Bu grilik kimi insanda iğreti uyandırır kimisinde ise bambaşka bir duygu. Bu filmde steriotiplere sıkışmamış karakterler bütününden bahsedebiliriz. Mesela ben o iğretinin ilk başta işçilerce hissedilmesini ancak filmin ikinci perdesi ile birlikte işçilere hak verilmesini beraberinde getiren bu karmaşık dünyaya izleyiciyi davet etmek istiyorum. Benim de şehre ve dünyaya karşı bir yargım var. Ama yapmaya çalıştığım şey bu yargıyı yansıtmaktan ziyade hayatın resmini çekmek. Yapmak istediğim şey gri alanların lezzetini insanlara göstermek.

    Filmin kendi zaman skalası içerisinde Kamil’in çok hızlı değiştiğine şahit oluyoruz. Kamil’in masumiyetini, saflığını yadsımasını ve değişmesini bu kadar hızlı kılan neydi?
    Bu filmin yapmaya çalıştığı şey dediğiniz gibi karakteri elli dakika içerisinde bambaşka yere savurmaktı. Bunu yaparken de kentli olma halimizden beslendim. İnsanlar hiçbir zaman birim zamanda bir problem ile uğraşmıyor. İşinde problem oluyor, evinde problem oluyor, sosyal ilişkilerinde problemler olabiliyor. Bizler sorunlar bütünü içerisinde insan olmaya çalışıyoruz. Filmde de Kamil bütün bu sorunlara maruz kalıyor. Belki Kamil tek başına bir iş problemi ile uğraşsaydı böyle bir dönüşüm yaşamayacaktı. Ama eş zamanlı olarak çocuk sahibi olmaya çalışan, evini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan, bir yandan da bir Suriyelinin işini almak için ona karşı savaştığı sorunlar bütünü altında değişiyor, dönüşüyor. Bir kedi nasıl ki köşeye sıkıştığında saldırmaya başlarsa Kamil’de öyle köşeye sıkışıyor. İkinci perdede Kamil, Remziye ile kaliteli vakit geçirmek istediği için bunu 50 dakika gibi kısa bir süre içerisinde göstermemiz gerekiyordu. 

    Ali Vatansever | Fotoğraf: Basın bülteni

    Filmin ikinci perdesinde Remziye, Ammar’la yüzleşmek için hapishaneye gittiğinde bir müddet sonra acılı bir eşin serzenişi, acılı bir eş ve acılı bir baba arasındaki dertleşmeye dönüşüyor. Birbirlerinin sorunlarını anlamaya başlıyorlar. Nasıl yorumlamalıyız bu dertleşmeyi?
    Biz her zaman dışarıda bir düşmanla uğraşıyoruz. Bu bazen bizim gibi düşünmeyen insanlar oluyor. Yeri geldiğinde “Bizim ekmeğimizi almaya çalışan” insanlar oluyor! Yeri geldiğinde “Evimizi almaya çalışan” insanlar oluyor! vs. Yani sürekli dışarıda bir düşman var ve biz onları kesinlikle anlamaya çalışmıyoruz çünkü durduğumuz yer çok net ve değişmez. Hayatın akışı içerisinde Remziye ve Ammar hiç karşılaşmıyorlar. Ama birbirlerine dair yargıları daha doğrusu ön yargıları var. Ama Ammar’ın en sonunda “Ortada bir suçlu yok, herkes ekmeğinin derdinde” demesi filmin tartıştırdığı bütün sorunların aynı potada erimesini sağlıyor. Ne olursa olsun dışarıda düşmanlar yok, insanlar var ve insanlar nereye giderse gitsin ekmeğinin peşinde. Ancak bizi baskılayan ekonomi, düşmanı dışarda aramaya itiyor. Düşmanla savaşırken düşmanın kendisine dönüşüyoruz. Yani siyah ve beyazlara hapsoluyoruz. İnsanın medeniyet tarihinden önce bir göç tarihi var ve bugünki kültürel zenginliği de bu göç dönemine borçluyuz. Şimdi 2019 yılında da biz neden insan hareketliliğinin problem olduğunu düşünüp, “Hayır burası benim. Sizi buraya sokmam” diyebiliyoruz. Ve bu ruh halini tartışmıyoruz. Sorun göç edenlerde değil. Kendi toprağını başkalarıyla paylaşmaktan imtina eden kişilerle başlayan bir sorun.

    "HANGİ İNSAN SON BEŞ-ALTI YIL İÇERİSİNDE DEĞİŞMEDİ Kİ?"

    İlk filminiz “El Yazısı” ile ikinci filminiz “Saf” arasında mekan, müzik kullanımı, işlenen konu bağlamında gözle görülür bir fark dikkati çekiyor. İşlediğiniz tema ve kullandığınız estetik ögelerdeki değişimin sebebi nedir?
    Saf filmi benim kendi dönüşüm hikayem aslında. Bu coğrafyada yaşayan hangi genç, hangi insan son beş-altı yıl içerisinde değişmedi ki? İki film arasındaki fark burada başladı. Biçimsel olarak El Yazısı’nda daha izlenimci, coğrafya ve insan ilişkisini farklı bir perspektifle ele alırken, Saf’da ise daha dönüşüm içerisinde ve kaybolan-arafta bir coğrafyayı insan ölçeğinde yani dışarıdaki dönüşümün sebebinin insanın dönüşümü olduğu önermesi ile ele aldım. İlk filmde rüzgar ve doğanın yansıma sesleri ön plandayken, Saf’ta Fikirtepe’nin kendi müziğini kullandım ve bunun da kendi içerisinde bir tınısı vardı. Biz bütün bu sesleri bozarak ve yeniden üreterek, bütün bu dönüşüm içerisinde yeni katmanlar ekleyerek sürekli kendini hatırlatan bir ses yarattık.

    ‘SİNEMAMIZDA GERÇEKLE KURULAN İLİŞKİ OLDUKÇA PROBLEMLİ’

    Geçtiğimiz günlerde İKSV’nin düzenlediği 38. Film Festivali gerçekleşti. Sizin filminiz de ulusal yarışma ve sinemada insan hakları bölümlerinde yarıştı. Türkiye sineması üzerinden ilerleyecek olursak Ulusal Yarışma kapsamında gösterilen filmler içerisinde işçi figürünü merkezine alan tek film olarak Saf göze çarpıyor. Son yıllarda da yoksul kentlinin ve işçi figürünün sinemamızda çok fazla yer etmediğini söyleyebilir miyiz?
    Şehirde yaşayan insanın karşılaştığı iş, ekmek sorunu, göç sorunu gibi etrafımızı sarmalayan sorunlara dokunulmamasına ben de hayretle, şaşkınlıkla bakıyorum. Bence bunun iki sebebi var. İlk olarak film çekim sürecinin finansal zorluklarından dolayı bir fikrin gerçekleşmesi yıllara yayılıyor. Bizim sinemamız oldukça geç tepki veren bir sinema dolayısıyla günümüzü etkileyen son üç-dört yıldır artan bu sorunlar yakın zamanda beyaz perdeye yansıyacaktır.

    İkinci olarak sinemamızda gerçekle kurulan ilişki oldukça problemli. Eğer gerçeği gözlemlemek istiyorsak sokaklara, insanlara kendimiz dokunmalıyız. Şu an dış dünyanın bütün baskısı karşısında içine dönmüş bir sinema var Türkiye’de ve dünyada. Günümüzün gerçekliği dünyadaki sinemayı bir süper kahraman arayışına, kahramanlaşan insan tasavvuruna; sanat filmlerinde ise öznel tartışmalar yürüten daha ayrıksı bir sinemaya doğru bizi itiyor. Gerçekle imtihanımızda bizi bugünkü duruma taşıyor. Bunlar benim naçizane yorumlarım tabii ki.

    30. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

    30. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

     

    ÖNCEKİ HABER

    Eğitim Sen eğitimin sorunları için Lüleburgaz’da buluştu
    SONRAKİ HABER

    EMEP, grevdeki Hilton SA işçilerini ziyaret etti
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    10 soruda Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Porto Riko'da hükümet değişikliği

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    İlhan Başgöz'ün Güre'de halk bilimi okulu -2-
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Akar, görüşmede "ABD ile ortaklaşamazsak 'Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden AYM kararına karşı açıklama
    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden AYM kararına karşı açıklama

    Üç üniversitenin AYM'nin Barış Akademisyenleri kararına karşı kampanya başlatmasının ardından bugün İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü AYM kararına karşı bir açıklama yayımladı.

    CHP'den belediye başkanı yakınlarının görevlendirilmemesi için kanun teklifi
    CHP'den belediye başkanı yakınlarının görevlendirilmemesi için kanun teklifi

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye, iştirak ve şirketlerde görevlendirilememesi konusunda bir kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    KESK üyesi emekçiler Edirne, Artvin, Muğla ve Van’dan Ankara'ya hareket etti
    KESK üyesi emekçiler Edirne, Artvin, Muğla ve Van’dan Ankara'ya hareket etti

    KESK üyesi emekçiler, toplusözleşme görüşmeleri öncesi Edirne, Artvin, Muğla ve Van’dan hareket ederek Ankara’ya doğru yürüyüş başlattı.

    CHP Milletvekili Karaca: Salda Gölü için 30 Temmuz'da göl kıyısında buluşalım
    CHP Milletvekili Karaca: Salda Gölü için 30 Temmuz'da göl kıyısında buluşalım

    CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Burdur'daki Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılmasına karşı çıkmak için 30 Temmuz Salı günü saat 14.00'te göl kıyısında buluşma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuna Altınel için özgürlük ve dayanışma çağrısı
    Tuna Altınel için özgürlük ve dayanışma çağrısı

    Barış Akademisyeni Tuna Altınel hakkındaki ilk duruşma yarın Balıkesir’de görülecek.

    EMEP kurucularından Cabbar Demirci memleketi Kayseri’de anıldı
    EMEP kurucularından Cabbar Demirci memleketi Kayseri’de anıldı

    Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden EMEP kurucularından Cabbar Demirci, memleketi Kayseri'de anıldı. Anmada Demirci'nin dik duruşu ve birleştirici tutumuna vurgu yapıldı.

    Yuvaları su altında kalan yavru Caretta carettalar yaşamını yitirdi
    Yuvaları su altında kalan yavru Caretta carettalar yaşamını yitirdi

    Alanya’da Caretta caretta yuvaları su altında kaldı, çok sayıda yavru denize ulaşamadan ya da yumurtadan çıkamadan yaşamını yitirdi. Akaryakıt şirketinin dere yatağına müdahale ettiği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Ahtapotla tokalaştım
    Ahtapotla tokalaştım
    Gönüllü ormancılar: Kırmızı karıncalar
    Gönüllü ormancılar: Kırmızı karıncalar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    Spora adanmış bir hayat: Ali Sami Yen
    Spora adanmış bir hayat: Ali Sami Yen
    Mem Ararat: Kardeşçe yaşamak istiyorsak sanatı teşvik etmeliyiz
    Mem Ararat: Kardeşçe yaşamak istiyorsak sanatı teşvik etmeliyiz
    Ali Deniz Uzatmaz futbol turnuvasının 4'üncüsü tamamlandı
    Ali Deniz Uzatmaz futbol turnuvasının 4'üncüsü tamamlandı
    Yapımı için milyonlarca dolar harcanan Bursa Şehir Hastanesini su bastı
    Yapımı için milyonlarca dolar harcanan Bursa Şehir Hastanesini su bastı

    Türkiye'nin en büyük beşinci şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesini su bastı.

    İmamoğlu: Kayıt dışı Suriyelilerin İstanbul'dan gönderilmesi elbette gerekli
    İmamoğlu: Kayıt dışı Suriyelilerin İstanbul'dan gönderilmesi elbette gerekli

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayıt dışı mültecilerin İstanbul’dan çıkarılması kararına dair “Bu yapılan işlem elbette gerekli" yorumunda bulundu.

    MHK: Mevzuatı ‘Geri göndermeme’ ilkesine uygun hale getirin
    MHK: Mevzuatı ‘Geri göndermeme’ ilkesine uygun hale getirin

    Mülteci Hakları Koordinasyonu, “Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi” yayınlayarak hükümete mevzuatı uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenleme çağrısı yaptı.

    İnsan ticareti mağdurlarının yüzde 72’si kadınlar ve kız çocukları
    İnsan ticareti mağdurlarının yüzde 72’si kadınlar ve kız çocukları

    İnsan ticaretinin mağdurlarının yüzde 49'unu kadınlar, yüzde 23'ünü kız çocukları, yüzde 21'ini erkekler ve yüzde 7'sini de erkek çocuklar oluşturuyor.

    Rusya: Türkiye ile Suriye'de nokta atışı operasyonlar için tedbir alıyoruz
    Rusya: Türkiye ile Suriye'de nokta atışı operasyonlar için tedbir alıyoruz

    Rusya ordusundan yapılan açıklamada Türkiye ile birlikte Suriye'de bazı hedeflere nokta atışı operasyonlar düzenlemek için tedbir alındığı belirtildi.

    Milletvekillerinin bakanlara ‘FETÖ’ sorusu sorması yasak
    Milletvekillerinin bakanlara ‘FETÖ’ sorusu sorması yasak

    Meclis Başkanlığı, muhalefet milletvekillerinin ‘FETÖ’ye ilişkin soru önergelerini reddetmeye başladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu raporunu güncelliyoruz
    Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu raporunu güncelliyoruz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Gelişen olayları da dikkate alarak Kürt sorunuyla ilgili “22 Soru 22 Cevap” raporunu güncellemek istiyoruz.

    Adanalı Küçük Zeydan engelleri aşıp okumak istiyor
    Adanalı Küçük Zeydan engelleri aşıp okumak istiyor

    Adana'da Kele ailesi, omurilik felci olan çocukları Zeydan’ın okula gidebilmesi için mücadele veriyor. Zeydan'ın en acil ihtiyacı tekerlekli sandalye.

    Munzur Milli Parkı'nda maden aramaya ruhsat verildi
    Munzur Milli Parkı'nda maden aramaya ruhsat verildi

    Tamamı maden sahası ilan edilen Munzur Dağlarından sonra, Munzur Milli Parkı'nın bir bölümünde bir şirkete maden arama ruhsatı verildiği ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketindeki son kayıp da bulundu | Bilanço: 7 ölü
    Düzce'de sel felaketindeki son kayıp da bulundu | Bilanço: 7 ölü

    Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedi bulundu. Kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

    Meclis, 78 araca aylık 1.2 milyon lira kira ödüyor
    Meclis, 78 araca aylık 1.2 milyon lira kira ödüyor

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) verdiği yanıta göre Meclis, makam araçları için aylık 1.187.200 lira kira bedeli ödüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sendika "gerekirse grev", madenci de "biz hazırız" diyor
    Sendika "gerekirse grev", madenci de "biz hazırız" diyor

    TTK'de örgütlü GMİS hükümetin yüzde 5+4 teklifine tepkili. Dayatmanın sürmesi halinde 25 Ağustos'ta greve çıkılacak. Evrensel'e konuşan madenciler, mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Temmuz 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Temmuz 2019 Pazartesi

    Mültecilere ilişkin geri gönderme tartışması, AYM'nin barış akademisyenleri kararı ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta?

    Kayıp 6 KHK'liden 4'ü bulundu
    Kayıp 6 KHK'liden 4'ü bulundu

    Şubat ayından bu yana kayıp durumda olan 6 KHK'liden 4'ünün bulunduğu duyuruldu. Diğer 2 kişiyle ilgili açıklama yapılmadı.

    TCDD Müze binasının da Medipol’e verildiği ortaya çıktı
    TCDD Müze binasının da Medipol’e verildiği ortaya çıktı

    TCDD Misafirhanesi’nin ardından tarihi TCDD Müzesi binasının da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesine verildiği ortaya çıktı.

    California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı 
    California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı 

    ABD'nin California eyaletindeki Gilroy Sarımsak Festivali'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 