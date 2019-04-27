27 Nisan 2019 16:59

Eğitim Sen eğitimin sorunları için Lüleburgaz’da buluştu

Eğitim Sen İstanbul, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli şubeleri, Köy Enstitülerinin kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Lüleburgaz’da buluştu.

Eğitim Sen eğitimin sorunları için Lüleburgaz’da buluştu

Fotoğraf: Evrensel

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    Aytekin BULUT
    Lüleburgaz

    Eğitim Sen İstanbul, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli şubeleri, Köy Enstitüleri’nin kuruluş yıldönümünü kutlamak, öğretmenlerin ve eğitimin sorunlarını tartışmak amacıyla Lüleburgaz’da buluştu. Eğitim Sen Genel Merkezi’nin aldığı karar gereği buluşmaların Köy Enstitüleri’nin bulunduğu yerlerde yapılması planlanmıştı. Ancak yetkililer buluşmanın Lüleburgaz’daki Kepirtepe Köy Enstitüsü’nün bulunduğu Kepirtepe Öğretmen Lisesi’nde yapılmasına izin vermeyince buluşma, Lüleburgaz’daki Nejdet Tekin Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

    Yazar Öner Yağcı’nın Köy Entitüleri’nin tarihi hakkında yaptığı sunumdan sonra, Eğitim Sen MYK Üyesi Özgür Bozdoğan, eğitim-öğretimin sorunları, çıkarılmak istenen yeni ‘öğretmenler yasası’ ile ilgili bilgilendirme yaptı. Dinleyicilerin de görüşlerini sunmasından sonra ortak bir deklarasyon okundu.

    Deklarasyon şöyle:

    “Öğretmenlik mesleğinin var oluşunun ve öğretmenlerin tarih boyunca bilimin, aklın, eşitliğin ve özgürlüğün taşıyıcısı olduğunun farkındayız. En önemli görevimizin yeni kuşaklara aydınlık ve yaşanabilir bir Dünya bırakmak olduğunun bilinciyle bugüne kadar mesleğimizi gerçekleştirdik, bundan sonra da bu şekilde sürdürmekte kararlıyız.

    Binlerce yıldır öğretmenler  gerçeği ,doğru ve iyi olanı aradı ve aramayı sürdürüyor. Bu arayışımızın güç sahiplerini, iktidarlarını tarih boyunca rahatsız ettiğini biliyoruz. Geçmişte nasıl öğretmenler çeşitli baskılarla ve hukuki kılıf giydirilmiş yöntemlerle kontrol altında tutulmaya çalışıldıysa bugün de yapılmak istenenin benzer olduğunun farkındayız.

    Öğretmenlerin tarih boyunca mücadelesinin egemene, iktidar sahiplerine karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesi olduğunu bilerek yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. O nedenledir ki köy enstitülerinde bir araya gelmeyi istedik. Köy enstitülerinden öncede, köy ensititülü öğretmenlerimizde , bugün bizlerde çeşitli girişimlerle halkın değil egemenin öğretmeni olmaya zorlanıyoruz. Bilinmelidir ki, nasıl bizden öncekiler tüm baskılara ve zorlamalara rağmen halkın ve halk çocuklarının öğretmeni olduysa bugün de bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

    Bugün tüm öğretmenler olarak  bir araya geldik ve artık daha güçlüyüz ve daha kararlıyız. Bizler bugün Lüleburgaz’da bir araya gelen tüm öğretmenler olarak bilinmesini isteriz ki:

    1. Öğretmenlerin şu an acil olarak ihtiyacı bir meslek kanunu değil mesleğimizin statüsünü ve itibarını artıracak bir yaklaşımın hayata geçirilmesidir.
    2. ILO, UNESCO ortak önerisi ile Birleşmiş Milletler tarafından 5 Ekim 1966 tarihinde kabul edilen “Öğretmenlerin Statüsüne Dönük Tavsiye Kararları” esas alınarak, öğretmenlerin ve sendikalarında karar alma sürecine katılımı ile, mesleğimizin statüsünün ve toplumsal algısının geliştirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.   
    3. İş güvencemizi ortadan kaldıracak veya zayıflatacak hiçbir girişimi kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir.
    4. İş yükümüzü artıracak, haklarımızı geriletecek tüm girişimlere karşı tüm öğretmenler olarak karşı duracağız.
    5. Teknisyen-uygulayıcı öğretmen kimliğini kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Her koşulda öğrencilerimizin eğitim hakkını savunmayı sürdüreceğiz.
    6. Özlük ve ekonomik haklarımızın tartışılmaya açılmasına karşı ortak sesimizi her zeminde yükselteceğiz."

    Deklarasyonun okunması ve oylanmasından sonra Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şubesinin ritim grubu ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Lüleburgaz Şubesi’nin mandolin grubu müzik dinletisi yaptı. Şiirlerin okunması ve türkülerin söylenmesiyle etkinlik sona erdi.

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