TÜPRAŞ işçilerinin uyarıları sürüyor: Gerekirse boykot da yaparız

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme görüşmelerinin, Koç Holdingin tutumu nedeniyle tıkanması üzerine, TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da devam ettirdikleri eylem ve açıklamalar sürüyor. TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi önünde açıklama yapan TÜPRAŞ işçileri “Koç Grubu dayatmalarına devam ederse, Koç Grubunun ürettiği tüm ürünlere boykot çağrısı yapacağız” dedi.

Koç Holding açıklamalarda TİS’in 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını, vardiya sisteminde ve ücretli mazeret izni hükümlerinde işçi aleyhine değişiklik yapmak istiyor.

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş ile TÜPRAŞ işvereni Koç Holding arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde herhangi bir madde üzerinde uzlaşılamaması ve Koç Holdingin dayatmaları nedeniyle Petrol-İş Aliağa Şubesi eylemlerine devam etti.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkan Yardımcısı Veysel Gündüz, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi işyeri önünde açıklamalarda bulundu. Gündüz, “Biz otuz beş bin kişilik büyük bir aileyiz. Üretimden gelen gücümüz kadar, tüketimden gelen gücümüz de var” diye konuştu.

‘FUTBOLA AKTARILAN PARA İŞÇİYE AKTARILSIN’

“Biz buradan tekrar Koç Holdinge kendilerine gelmeleri için çağrıda bulunuyoruz” diyen Gündüz şöyle konuştu:

“2006 yılında burayı satın aldığınızda toplusözleşme ile beraber aldınız. Yani TÜPRAŞ büyüdüğü zaman bu haklarla büyüdü. 2006 yılında ‘Özelleştirme var, borcumuz var’ dediniz. Daha sonra başka projeler dediniz. Bunların hepsini atlattık. Aldığınız günden beri tek söylem şuydu: ‘Biz bir aileyiz.’ Eğer bunu iddia ediyorsanız bu ailenin belli bir bölümü geçim sıkıntısı yaşıyor. Eğer biz geçim sıkıntısı yaşıyorsak bugün bölüşme zamanı. Biz bugün tekrar Koç Holdinge bir çağrıda bulunuyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu hem siyasal, hem ekonomik koşullar gereği çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. TÜPRAŞ’ı Türkiye’nin gündemine sokmasınlar. Akıllarını başlarına alsınlar. Önümüzdeki ara bulucu döneminde başta toplu sözleşmedeki 3 ana maddemiz olmak üzere, bunlardan geri adım atarak, bu işçinin geleceği için ve rafineride çalışanların ekonomik sıkıntısını aşmak için bir takım çözüm önerileri ortaya koymaları gerekiyor. Pek çok yere aktarılan paraların, futbol takımlarına aktarılan paraların 4 bin 300 TÜPRAŞ işçisine de aktarılmasını bekliyoruz. Çünkü biz geçim sıkıntısı yaşıyoruz.”

KOÇ HOLDİNG ADIM ATMALI

“Üretimden gelen gücümüz kadar tüketimden gelen gücümüz de var” diyen Gündüz, “Bu holding pek çok şey üretiyor. Koç Grubunun ürettiği tüm ama tüm ürünlere boykot çağrısı henüz yapmadık. Ama önümüzdeki hafta masaya geldiklerinde eğer aynı tavırları sergiliyorlarsa başta Petrol-İş olmak üzere Türk-İş olarak, Koç Grubunun ülkede ürettiği tüm ürünlere boykot çağrısı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

1 MAYIS ÇAĞRISI

Gündüz, 1 Mayıs çağrısını ise “Bizler alın teri ile geçinen insanlarız. Vergilerini veren, bu ülkenin en faydalı insanlarıyız. Bizim kıdem tazminatlarımızı sermayeye peşkeş çekenlere karşı, 1 Mayıs başta olmak üzere alanlardayız. Bizim bir işimiz varsa onların kaybedecek bir şirketi var. Bu son sözümüzdür” ifadeleriyle yaptı. Eylemde, “Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “İşçiyiz, haklıyız kazanacağız”, “Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız” sloganları atıldı. (İzmir/EVRENSEL)