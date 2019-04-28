İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a

Özlem ÇAM

İzmir

Mahallelerinde yapacakları bir yürüyüşle 1 Mayıs’a katılmaya hazırlanan Menemen Kent2’li kadınlar, kıdem tazminatı hakkı, eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam ve parasız eğitim talepleriyle alanlara çıkacak.

İzmir’de 1 Mayıs emek demokrasi güçlerinin ortak kararıyla merkezi olarak Konak Gündoğdu Meydanı’nda kutlanacak. İşyerlerinden başlayarak, mahalle ve ilçelere yayılan 1 Mayıs kutlama ve hazırlıkları ise hız kazandı. İzmir’in Menemen ilçesi Kent2 Mahallesi’nde yaşayan işçi ve emekçi kadınlar da 1 Mayıs kutlamalarına katılacak. Pankartları, dövizleri ve kendi talepleriyle mahallelerinde yapacakları bir yürüyüşle merkezi eyleme katılmaya hazırlanan Kent2’li kadınlarla yaşadıkları sorunları ve 1 Mayıs taleplerini konuştuk.

3 YIL ÇALIŞTI 55 GÜN SİGORTA YATTI

Tekstil emeklisi 48 yaşındaki Semra Eroğlu, 16 yaşında çalışmaya başladığını söyledi. “Tekstilde çalıştım hep. Tekstilde çalışmak bir kadın için hele de evli ve çocukları olan bir kadın için çok zor” diyen Eroğlu, “Giriş saatin belli, çıkış saatin belli değil. Yani şartları iyi değil ve maaşları çok düşük. İstediğin zaman izin alamıyorsun, çocuğunla ilgilenemiyorsun. Ama mecburen çalışmak zorundaydım. Kendi ayaklarım üzerinde durabilmek ve erkeğe muhtaç olmamak için çalıştım. SSK’liydim ama çoğu yer ödemiyordu. Bir yerde üç yıl çalışmıştım ama 55 gün sigortamı göstermişlerdi” diye konuştu.

"10 YIL SONRA YAŞAYACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL"

Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduğunu dile getiren Eroğlu, “İşçiler kıdem tazminatını işten çıkarıldığı anda almalı, on yıl sonra yaşayacağımız bile belli değil” diyerek tekstil gibi sendikalaşmanın az olduğu sektörlerde bu hakkın çok daha önemli olduğunun altını çizdi. “Örgütlülük en büyük güçtür” sloganı ile 1 Mayıs’a katılacağını söyleyen Eroğlu, “Herkesi birlik olmaya çağırıyoruz. Kıdem tazminatı hakkı için, daha iyi bir yaşam için” dedi.

45 YAŞINDA İŞTEN ATILDI

Kriz dolayısıyla işsiz kalan 45 yaşındaki Gülten Kaplan “Zamlardan dolayı zaten sıkıntılıydık şimdi bir de işsizlik eklendi, çok zor zamanlar yaşıyoruz. Bir de yaşımdan dolayı kimse işe almayacak, kara kara düşünüyorum nerde iş bulurum diye” dedi.

Aynı zamanda bir EYT mağduru. Kaplan, “Dünyanın hiçbir yerinde çıkan bir yasa geriye dönük işletilemez, işletilmemesi lazım. Ama bizim ülkemizde oluyor böyle şeyler. Verilen haklarımız elimizden alındı onların geri verilmesini talep ediyoruz. 1 Mayıs’a bir EYT’li olarak emeklilik hakkımız için çıkacağız” diye konuştu.

Gülten Kaplan, krize, işsizliğe, yoksulluğa ve hukuksuzluklara karşı 1 Mayıs’ta olacaklarını söyledi.

HERKESİN MUTFAĞINDA YANGIN

Ekonomik krize dikkat çeken Selma Buğdaycı, “Ev geçindirmeye çalışıyoruz. Bütün işçi ve gariban insanların yaşadıklarının aynısını yaşıyoruz. Herkes sıkıntıda, herkesin mutfağında yangın var. Bunu erteleyip duruyorlar, üzerine örtmeye çalışıyorlar, gündemin konusunu değiştiriyorlar” dedi.

Kadına yönelik şiddete, taciz ve tecavüzlere tepki gösteren Buğdaycı, “Bu konuda çok tepkiliyim. Bu tür insanlara çok büyük cezalar verilsin ki bunun önüne geçilsin. Çünkü iki gün içeri atılıyor üçüncü gün çıktığı zaman bir caydırıcılığı yok” diye konuştu. Buğdaycı, bu duygularla 1 Mayıs’a katılacaklarını söyledi.

BESLENME VE PARASIZ EĞİTİM HAKKI İÇİN

Ana Sınıfı Öğretmeni Özgül ise başından geçen olayı şöyle anlattı: “Biz haftalık beslenme listesi yaparız çocuklara. O gün listede köfte ekmek vardı. Bir velim beni aradı ve listeye uyamayacağını, eşinin işten çıkarıldığını ekonomik olarak zorlandığını ama çocuğunun diğer çocuklar arasında üzülmesini istemediğini söyledi. Ben de evde ne varsa onu koyabileceğini söyledim. Çok üzüldüm. Özellikle gelişme çağındaki bu çocukların temel ihtiyaçlarının ki sağlıklı beslenme en temel ihtiyaçtır devlet tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Özgül, sağlıklı beslenme ve parasız eğitim hakkı için herkesi 1 Mayıs’a katılmaya çağırdı.