1 Mayıs 1977 Katliamında yaşamını yitirenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

78'liler Girişimi, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Karşı Sanat Çalışmaları, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Yeşiller ve Sol Gelecek, 1 Mayıs 1977 Katliamı'nda yaşamını yitirenleri Taksim'de bulunan Kazancı Yokuşu'nda karanfillerle andı.

Anmada, “1 Mayıs 1977 Katliamını unutmadık, unutturmayacağız”, “Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır” yazılı pankartlar açılarak karanfiller taşındı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklamasına geçildi. Basın açıklamasını, 78’liler Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan okudu. Bircan, “42 yıl önce, şu an basın açıklaması yaptığımız Taksim Kazancı Yokuşu’nda 8’i kadın, 34 insanımız saldırı sonucu öldürüldü, 126 kişi yaralandı. Bu meydan 1 Mayıs meydanıdır. 1 Mayıs kutlamalarına açılmalıdır. Katledilen arkadaşlarımızın anısına, Kazancı Yokuşu’nun başına bir anıt dikilmelidir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Bircan açıklamaya şöyle devam etti:

“AKP-MHP iktidarı sürekli gözetim, denetim ve baskı politikaları üzerinden gün gün artan ölçüde, topulumu bir cendereye almış durumda. Tam da bu nedenle hayatın her alanında direniş bayrağını yükseltmek, tecrit politikalarını etkisizleştirmek, krizin faturasını egemen muktedirlerin önüne koymak, silahlanma ve savaşa karşı barış, demokrasi ve özgürlük bayrağını yükseltmek için ileri.”

Açıklama sonrası Kazancı Yokuşu’nda hayatını kaybedenlerin ismi okunarak “Yaşıyor” denildi. Katliamın yaşandığı alana “1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür” sloganı karafiller bırakıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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