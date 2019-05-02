02 Mayıs 2019 13:20
Son Güncellenme Tarihi: 02 Mayıs 2019 13:24

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım

Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım

Görseller: Pixabay & BJK ve GS kulüp logoları (Kolaj: Evrensel)

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    Süper Lig'in 31'inci haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı. Müsabaka, 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

    30. hafta itibarıyla Galatasaray 60, Beşiktaş 59 puanda.

    Ligin ilk yarısında siyah-beyazlılar rakibini 1-0 yenmişti.

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın evinde oynanan maç sarı-kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

    GALATASARAY SON DÖNEMDE DERBİLERDE ZORLANIYOR

    Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabildi.

    Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

    Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 7 derbinin birini kazanırken birinde berabere kaldı, beşini kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 8 derbide ise 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

    Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

    GALATASARAY İÇERİDE YENİLMİYOR

    Derbi öncesinde Galatasaray'ın iç sahadaki olumlu, siyah-beyazlıların ise deplasmandaki inişli çıkışlı performansı ön plana çıkıyor.

    Galatasaray, bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Beşiktaş ise ligde puan kayıplarının önemli bölümünü misafir olduğu karşılaşmalarda yaşadı.

    İç sahada etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, bu sezon Türk Telekom Stadı'nda 15 kez rakiplerini konuk etti.

    Bu maçlarda 11 galibiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmeyerek 37 puan topladı. Rakiplerine 43 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.

    BEŞİKTAŞ DEPLASMAN PERFORMANSINI SONRADAN TOPARLADI

    Son 6 haftada topladığı puanlarla şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, bu sezon deplasmanlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

    Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmandaki 15 maçta 26 puan toplayabildi. Deplasmanda 34 gol atan Beşiktaş kalesinde ise 21 gol gördü.

    Sezonun ilk yarısındaki deplasman maçlarında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya 4-1 yenilerek rakip sahadaki  en farklı yenilgisini yaşadı. Ligin ikinci yarısında ise dış saha performansını yükselten Beşiktaş, oynadığı 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

    FATİH TERİM-ŞENOL GÜNEŞ REKABETİ

    Bu önemli derbide, Fatih Terim ile Şenol Güneş de teknik direktörlük kariyerlerinde resmi maçlarda 15. kez birbirine rakip olacak.

    Fatih Terim, MKE Ankaragücü ve Galatasaray, Şenol Güneş ise Trabzonspor, Antalyaspor, Sakaryaspor ve Beşiktaş'ın başında birbiriyle tamamı Süper Lig'de olmak üzere 14 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Terim 7, Güneş ise 2 galibiyet aldı, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

    Fatih Terim'in takımları, Şenol Güneş'in ekiplerine 18 gol attı. Güneş'in öğrencileri ise 8 golle karşılık verdi.

    Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde kupa sayısı bakımından Terim'in üstünlüğü bulunuyor.

    Galatasaray'ın başında 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye futboldaki ilk uluslararası kupayı getiren Terim, ulusal organizasyonlarda da 13 kupa elde etti. Terim, tamamı Galatasaray'la Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 2, TFF Süper Kupa'da da 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Şenol Güneş ise toplamda 7 kez kupa kaldırdı. Güneş, Beşiktaş'ın başında 2 kez Süper Lig şampiyonu olurken, Trabzonspor ile 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez Süper Kupa zaferi elde etti.

    BÜLENT YILDIRIM 13. DERBİSİNİ YÖNETECEK

    Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan Yıldırım, daha önce 12 kez derbi müsabakalarında görev yaptı.

    Ankara bölgesi hakemi Yıldırım, bu sezon 23. haftada 3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. MHK'de yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanan ilk derbide Yıldırım düdük çalmıştı.

    GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

    Pazar günü kariyerindeki 13. derbisine çıkacak tecrübeli hakem, daha önce 4 kez Galatasaray-Beşiktaş maçında görev aldı.

    Yıldırım'ın yönettiği ve iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray ile Beşiktaş birer kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.

    Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular fileleri 6 kez havalandırdı.

    Yıldırım, söz konusu karşılaşmalarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a 16 sarı kart gösterdi.

    BU SEZON İKİ TAKIM DA YILDIRIM'LA KAYBETMEDİ

    Bülent Yıldırım, bu sezon ligde görev yaptığı 19 maçta 98 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi, 11 kez de penaltı kararı verdi.

    Yıldırım, Beşiktaş'ın 4 maçına çıkarken, siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Akhisarspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 4-1 ve Antalyaspor'u 6-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

    Galatasaray ise ligde Yıldırım'ın yönettiği iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı 4-1, Göztepeyi ise 1-0 mağlup etti. (SPOR SERVİSİ)

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