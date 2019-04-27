Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs Pazar günü oynanacak

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Bir çocuğun ölümüne neden olan kişi, 2 çocuğu daha istismar etti

9 yaşındaki bir çocuğu istismar ederek ölümüne neden olan Tuncay Çınar, Muğla'da 2 çocuğu istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı.