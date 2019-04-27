27 Nisan 2019 15:50
Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs Pazar günü oynanacak
Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 5 Mayıs Pazar günü oynanacağı açıklandı.
Görseller: Pixabay & BJK ve GS kulüp logoları (Kolaj: Evrensel)
Süper Lig'in 31'inci haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.
29. hafta itibarıyla Galatasaray 59, Beşiktaş 56 puanda. Galatasaray pazartesi günü Konyaspor'u yenmesi halinde liderliğe yükselecek.
Beşiktaş ise yarın Ankaragücü'nü yenerse 62 puanlı Başakşehir'le olan puan farkını 3'e indirecek.
Ligin ilk yarısında siyah-beyazlılar rakibini 1-0 yenmişti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın evinde oynanan maç sarı-kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. (SPOR SERVİSİ)
Süper Lig'de 30. hafta: Başakşehir, Göztepe'ye evinde yenildi