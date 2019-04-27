Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı. 'Roman ve hikaye' temalı fuarın onur konuğu Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin.

Fuarda ayrıca 2 Nisan günü Darıca'da görev yaptığı okulda öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Necmettin Kuyucu için “Gençler, elinizden gelen kitap olsun” sloganıyla kitap bağışı kabul edilecek. Bağışlanan kitaplarla Necmettin Kuyucu adına kendi okulunda kütüphane kurulacak. 490 yayınevi ve 80 STK’nın katılımıyla düzenlenecek fuarda 800’ün üzerinde etkinlik planlandı.

Fuarın açılışında konuşan onur konuğu Ayşe Kulin, kitabın hayatın olmazsa olmazları arasında olduğunu söyledi. İnsanı tanımak için okumak gerektiğini söyleyen Kulin, “Burada bugün bulunmak çok büyük bir onur, açıldığı günden bu yana imzaya geldim. Kitap hayatımızın olmazsa olmazıdır, dilerim Kocaeli Kitap Fuarı devam eder. Daha iyi bir avukat, doktor, mühendis olmak için kitap okunuyor evet ama iyi bir insan olmak için edebiyat, şiir, roman okumamız gerekiyor. İnsanı tanımak için kitap okumaya devam edelim” dedi.

'HİKAYELERİN PEŞİNDEN GİDECEĞİZ'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise 10 senede 5 milyona yakın kitap severin fuarı ziyaret ettiğini söyledi. “Bu fuar kentimiz için gurur kaynağı” diyen Çakmak, “Hepsi insanımız için, daha mutlu bir Kocaeli için. Hikayelerin peşinden gideceğiz, korkulardan, aşktan, belki bir sesten, içimize dokunan bir görüntüden hikayeler yazılacak” ifadelerini kullandı.

AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise, okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Toplumlar gelenekleriyle yaşar. Biz de Kocaeli'de geleneklerimizi yaşatmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz, bu kitap fuarı bunların en önemlilerinden bir tanesi. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Kim ne derse desin, eğitimin temeli de okumaktır. Bu noktada özellikle tüm ailelerimize çağrım var, çocuklarımızın düzenli ve yeterli okuma akışkanlığını sağlayalım.”

Fotoğraf: Evrensel

“UMARIM OKUMA SEVİYENİZE KATKI SUNAR”

Son olarak konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kitap okuma oranında iyi bir noktada olunmadığını söyledi. Kocaeli'nin ülke ekonomisine katkı sunan kentlerin başında geldiğini, sanayi kenti olduğunu söyleyen Aksoy, “Fuar kentin kültürel düzeyde ilerlemesine katkı sağlayacak. Genel olarak bakarsak kitap okuma oranında iyi bir noktada değiliz. Bu fuar okuma seviyemizin yükselmesine katkı sunar umarım” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuar, 27 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde 10.30-21.00 saatleri arasında açık olacak. (Kocaeli/EVRENSEL)