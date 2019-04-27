Akdeniz Üniversitesi'nde 1 Mayıs bildirilerine engelleme ve saldırı

Akdeniz Üniversitesi Meltem Üst Geçiti girişinde, Emek Gençliği’nin "İş, Eğitim, Özgürlük İçin 1 Mayıs’ta Alanlara" başlıklı bildirilerinin dağıtımı dün polisler ve faşist gruplar tarafından engellendi. Polisler üniversite girişinde 1 Mayıs’a çağrı yapan bildirilere el koydu. Bu olayın ardından takip edilen Emek Gençliği üyelerine Eğitim ve Araştırma Hastanesi otobüs durağında faşist grupların saldırdığı belirtildi.

Emek Gençliği Antalya Örgütü tarafından yapılan açıklamada çevredekilerin tepkisiyle saldıran grubun uzaklaştığı belirtildi. "Bildirilerimizi çöpe atmak isteyenler Emek Gençliği’nin hangi gerçeği açıkça belirtmesinden rahatsızdırlar’ diye sorulan açıklamada bildirinin içeriğinde de sıralanan ifadeler vurgulandı:

“Son üç ayda işini kaybeden sigortalı işsiz sayısının 580 bini bulmuş olmasını siz dert edinmiyor musunuz yoksa?”

“KYK kredisini ödeyemeyen 279 bin 897 genç var. Bir şirketin tek kalemde silinen borçlarının onda biri bile etmiyor bu rakam. Gençlik borç içinde ve işsiz. Bunun en demokratik şekilde ifade edilmesinden nasıl bir rahatsızlık duyuyorsunuz? Yoksa sömürenin tarafında mısınız?”

“Özel okulların sayısının giderek arttığını ve emekçilerin çocuklarının ‘ucuz emek cenneti’nin mensubu haline getirilmesini ifade etmemizden müteessir olmanızın sebebi nedir?”

Uğradıkları saldırıyı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimiyle başlayan siyasi atmosferin bir parçası olarak gördüklerini belirten Antalya Emek Gençliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Mayıs’a ilişkin ‘kabul edilemez dayatmalar’ sözlerinin saldırıya zemin hazırladığına dikkat çekti. Açıklamada, saldırı ve engellemelere rağmen işsizliğe, yoksulluğa, niteliksiz ve eşitsiz eğitim sistemine karşı gençler olarak tepkimizi ve mücadelemizi büyüteceğiz denildi. (Antalya/EVRENSEL)

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