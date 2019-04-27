Diyarbakır'da kayyım sonrası ilk festival

Reşo RONAHÎ

Diyarbakır

Amed Şehir Tiyatrosunun “Hakikat özgür kılar” sloganıyla düzenlediği Amed Tiyatro Festivali’nin 7.’si dün akşam yapılan etkinlikle başladı. 5 Mayıs’a kadar devam edecek festival geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tiyatrocu Mehmet Emin Yalçınkaya’ya adandı. Açılışa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Selçuk Mızraklı, Hülya Alökmen Uyanık; HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Sezai Temelli; HDP Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Dilan Dirayet Taşdemir’in arasında bulunduğu siyasetçilerin yanı sıra tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Yalçınkaya’nın ailesi de açılışta yer aldı.

“HAKİKATİ HAYKIRMAYA DAİR SÖZÜMÜZ VAR”

Kayyım sonrası ekibin kendi imkanlarıyla kurduğu sahnede gerçekleştirilen etkinlikte festival komitesi adına hazırlanan metin iki dilde okundu. Metnin Türkçesini okuyan Berfin Emektar egemenlerin özel olarak tiyatro, genel olarak hayatın her alanında bedenler üzerinde kalıplar yaratarak hükmettiğini belirtti. Emektar sözlerini “Bizim, hakikatin özgür kılacağı inancıyla yola çıkanlara ve yaklaşık bir yıl önce kaybettiğimiz yoldaşımız Mehmet Emin Yalçınkaya’ya bu sahnelerden hakikati haykırmaya dair sözümüz var.” diyerek tamamladı.

“HALKTA MORAL VE MOTİVASYON YARATTI”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarından Hülya Alökmen Uyanık konuşmasını Kürtçe yaparak Diyarbakır Şehir Tiyatrosunun baskı koşullarında çalışmalarına devam ettiğini, bunun halkta moral ve motivasyon yarattığını, bu duruşunun hiç unutulmaması gerektiğini ifade etti. Diğer Eş Başkan Selçuk Mızraklı ise Türkçe yaptığı konuşmada Diyarbakır Şehir Tiyatrosunun kayyım tarafından işten atılmalarına rağmen çalışmalarına yılmadan devam ettiğini hatırlatarak onları saygıyla selamladığını dile getirdi.

“DİKTATÖRÜN TİYATROSU DA VARMIŞ DİYECEĞİZ”

Gecenin sonunda İstanbul’da faaliyet yürüten Teatra Jiyana Nû ekibi Charlie Chaplin’in The Great Dictator filminde tiyatroya uyarlanan Tenê Ez (Yalnızca Ben) isimli oyununu sahneledi. Oyunun bitiminde ekibe plaketlerini Pervin Buldan ve Sezai Temelli verdi. Temelli plaket verildikten sonra “Ankara’ya gidince diktatörün tiyatrosu da varmış diyeceğiz” diyerek izleyenleri güldürdü.

Kürt coğrafyasının dört bir tarafından ve Türkiye’den ekiplerin oyunları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenecek. Festivalin programına Amed Şehir Tiyatrosu’nun facebook ve instagram hesaplarından erişilebilir.

7. Amed Tiyatro Festivali başlıyor