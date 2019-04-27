'Kılıçdaroğlu’ya saldırı iki saat içinde planlandı'

Yol TV’de Düzlem Programı’na konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ya yönelik saldırı organizasyonunun CHP’nin cenazeye gideceğini Ankara Koruma Şubeye bildirdiği andan sonra iki saat içinde planlandığını iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bana haber verseydi gitmeyin derdim” ve “Cenazeye gideceklerine dair beni aramadılar” sözlerini “O zaman o koltukta niye oturuyorsun” diyerek eleştiren Toprak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koruma müdürümüz oraya gidileceğini saat 10.03’te Ankara Koruma Şubeye bildiriyor ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. Burada vahim bir olay var. Vahim olay şu. Bu bir organizasyon. Bu organizasyon saat 10.03’te ‘Biz gideceğiz’ dedikten sonra iki saat içerisinde planlan bir organizasyon. Ben bu ülkede en genç devlet bakanlığını Ecevit hükümetinde yaptım. 30’lu yaşlarda milletvekilliğini yaptım. Devleti az çok tanırım. Birkaç dönem milletvekilliği var. Başbakanlık koridorlarının tozunu yutmuş biriyim. Kimse bana diyemez ki iki saatte vatandaş orada organize oldu oraya gitti. Bunu bana kimse söylemesin. Burada derin bir el var. Biz onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'yu hedef göstermeyi sürdürüyor

Kılıçdaroğlu’ya saldırıda yeni ifadeler: Keser ve demir çubuk vardı

CHP’nin araştırma grubu ortaya koydu: Linç girişimi organize edildi