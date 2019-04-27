Tekellerin kurduğu BTC, balıkçıları yoksulluğa mahkum etti

Yumurtalık Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 82 balıkçının Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattı şirketine karşı 2006 yılında açmış oldukları tazminat davasının duruşması 24 Nisan’da Yumurtalık Adliyesinde görüldü. Av. İsmail Hakkı Atal, 2006’da açılan ve sürekli uzatılan davada 82 balıkçıdan 11’inin bu sürede mahkeme sonucunu göremeden hayatını kaybettiğini söyledi.

Davalı BTC’nin bölgede geçim kaynaklarını yok ettiği ve balıkçılar için uygulamakla yükümlü olduğu toplumsal ve çevresel yatırım programlarını uygulamadığını ifade eden Atal, “Toplam uzunluğu 1768 kilometre olan ve Türkiye'den 1076 kilometresi geçen BTC boru hattı için 5 milyar dolar harcanmış, ancak Azerbaycan petrolünün Akdeniz'e inmesi için müvekkil balıkçıların geçim kaynakları yok edilmiş ve yoksulluğa mahkum edilmişlerdir” dedi.

“AVLANAN BALIK TÜRELERİ YOK OLDU, AV ALANI DARALDI”

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu uzun süren yargılama nedeniyle “makul sürede yargılanma hakkının ihlali” iddiasını kabul ederek davacı balıkçıların her birisi için 2013 yılında 1.700 lira tazminata hükmetmesine rağmen açılan davanın halen devam ettiğini ifade eden Atal, 7 yıl boyunca ertelenen keşfin 4 Şubat 2013 tarihinde yapılabildiğini ve keşif sonrası bilirkişi raporunda BTC’nin davacıların balıkçılık faaliyetine zarar verdiklerinin tespit edildiğini söyledi. Rapordaki bilgileri hatırlatan Atal, BTC’nin işletmeye girmesinin ardından Yumurtalıklı balıkçıların av sahasının daraldığını, gemi trafiğinin artması nedeniyle kirlenmenin arttığını, limana gelen gemilerin boşalttığı balans sularının başka yerlerden istilacı deniz canlılarının bölgeye taşınmasına neden olduğu ve hızla çoğalarak balıkçılar için ekonomik değeri olan balık türlerini yok ettiklerini ifade etti. Süreci uzayan keşfin ardından bilirkişi raporu lehlerine olmasına rağmen Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davayı 2013’te reddettiğini ifade eden Atal, “Yargıtay 4. Hukuk Dairesi temyiz talebimizi kabul ederek ret kararını bozmuş ve yerel mahkeme 24 Nisan’da görülmüştür” dedi.

“HAK ARAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK”

Atal, dünyanın petrol devleri olan BP (İngiltere), SOCAR (Azerbaycan), TPAO (Türkiye), STATOIL (Norveç), UNOCAL (ABD), ITOCHU (Japonya), Amerada Hess (Suudi Arabistan), ENI (İtalya), TOTALFINAELF (Fransa), INPEX (Japonya), CONOCO PHILIPPS (ABD) şirketlerinin ortaklığıyla kurulan BTC’ye karşı Yumurtalık Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçıların hak arayışının devam ettiğini vurguladı. (Adana/EVRENSEL)