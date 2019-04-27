Okul çıkışı polislerce alıkonulup tehdit edildi

HDP İstanbul Gençlik Meclisi üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Hukuk Öğrencisi Rojin Müştak, İstanbul Bağcılar’da bulunan okulunun çıkışında resmi polislerce alıkonulduğunu ve tehdit edildiğini söyledi. Resmi polislerin kendisini 5 dakika sonra sivil polislere teslim ettiğini belirten Müştak, “Beni okulun önünde alanlar kimliklerini gösterdiler. Ancak diğer araçtakiler göstermedi. Onlar TEM’den olduklarını, benimle başka bir konuda sohbet etmek istediklerini söylediler. HDP Gençlik Meclislerinin illegal faaliyetler yürüttüğünü, burada ilişkide olduğu arkadaşlarımın tehlikeli insanlar olduğunu ileri sürdüler. Yine HDP’de faaliyet yürüten iki arkadaşın fotoğrafını göstererek bu arkadaşlarla bir daha görüşmemem gerektiğini söyleyerek tehdit ettiler” diye konuştu. 1,5 saat arabayla dolandırdıktan sonra kendisini alındığı yerden kilometrelerce uzakta olan Zeytinburnu’ya bıraktıklarını anlatan Müştak, alıkonulduğu günden beri sürekli takip edildiğini de belirterek kendisini güvende hissetmediğini söyledi. (İstanbul/MA)