İnşaatlarda iş cinayetleri sürüyor: Başakşehir ve Kocaeli'de 2 ölü

İstanbul Başakşehir'deki okul inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından, 4 kat aşağıdaki zemine düşen yalıtım ustası Fatih Demiray (38), hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR'DE OKULDA GÖÇÜK

DHA'nıBaşakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan okul inşaatının altyapı çalışmalarında saat 12.30 sıralarında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan 1 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatan ekiplere inşaatta çalışan işçiler de yardım etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi ambulansa alınarak, morga götürüldü. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri göçüğün meydana geldiği alana şerit çekerek, çevrede inceleme yaptı.

KOCAELİ'DE İNŞAATTAN DÜŞEN USTA HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İstasyon Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan bir özel okul inşaatında sabah saatlerinde iş cinayeti meydana geldi. Yalıtım ustası olan Fatih Demiray, inşaatın birinci katında çalışırken dengesini kaybedip düştü. Beton kirişe başını çarpan Demiray, 4 kat aşağıdaki zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata gelen sağlık ekibi, Fatih Demiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fatih Demiray'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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