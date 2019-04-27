27 Nisan 2019 12:28

Cumartesi Anneleri 735. hafta: Kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz

Galatasaray Meydanı'nda toplanmaları engellenen Cumartesi Anneleri, bu hafta da İHD önünde yakınlarının akıbetini sormak için kez bir araya geldi.

Cumartesi Anneleri 735. hafta: Kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz

Fotoğraf: Evrensel

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    Cumartesi Anneleri, zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 735. kez bir araya geldi. Buluşma mekanları olan Galatasaray Meydanı’nda toplanmalarına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eylemi de İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde polis ablukasında gerçekleştirildi. Bu hafta 24 yıl önce Van'da gözaltında kaybedilen Kadir Keremoğlu'nun akıbeti soruldu. Bu haftaki eyleme HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Filistin'den gelen insan hakları savunucuları, kayıp yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

    "KEREMOĞLU'NU UNUTMADIK"

    Bu haftaki basın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in kız kardeşi İkbal Eren okudu. "Devleti yönetenlerin söylemlerinin aksine, Türkiye'de ifade ve protesto hakkı ağır bir kriz yaşıyor"diyen Eren, "Türkiye demokratik bir hukuk devleti olmadığı için, devleti yönetenler kendilerini hukukun üstünde gördüğü için, bizim barışçıl toplanma ve protesto hakkımız 36 haftadır keyfi bir biçimde engelleniyor. Bu engelleme, bizim haklarımızı ihlal ettiği gibi Anayasa'yı da ihlal eden gayrimeşru bir uygulamadır" dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    735. haftalarında 24 yıl önce Van'da gözaltına alınarak kaybedilen ve akıbeti karanlıkta bırakılan Kadir Keremoğlu'nu unutmadık diyerek buluştuklarını söyleyen Eren, "Yüksekovalı olan Keremoğlu ailesi Van'da yaşıyordu. Varlıklı olan aileyi tehdit eden JİTEM mensupları, 'ölüm listesinde adınız var' diyerek haraç istiyordu. Aile haraç ödemeyi reddedince hedef haline geldi. 75 yaşındaki Kadir Keremoğlu, 14 Nisan 1995 tarihinde Van merkezdeki Keremoğlu Camii'nden çıkarken Beyaz Toros tarafindan kaçırıldı. Aile yaptığı araştırma sonucunda kaçırıldıktan sonra Yeşil kod isimli Mahmut Yıldırım'a teslim edilen babalarının önce Van JİTEM merkezine, daha sonra da Van Jandarma Alay Komutanlığı'na götürüldüğünü öğrendi. Ayrıca kaçırmayı gerçekleştiren araçlardaki JİTEM'le ilişkili şahısların kimlik bilgilerine de ulaştı" diye konuştu.

    Eren son olarak şunları söyledi: "Yargısal yolların tüketilmesi üzerine dava 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi de cezasızlığın bir parçası oldu ve davayı reddetti. Dava AİHM'e taşındı. Kadir Keremoğlu'nun akıbetinin açığa çıkartılmasını, sorumlu olanların cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte bir yargılama faaliyeti bugüne kadar gerçekleşmedi. Ama biz yılgınlığa kapılmayacağız. Kadir Keremoğlu'nu ve tüm kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz."

    "ADALET TALEP ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

    Basın açıklamasının ardından Kadir Keremoğlu'nun oğlu Bahattin Keremoğlu söz aldı. Keremoğlu," Biz 25 yıldır sadece adalet istedik. Tek bir isteğimiz vardı adalet yerini bulsun. Babamızın kemiklerini bize teslim etsinler. Adalet talep etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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