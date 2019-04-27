Erdoğan, Kılıçdaroğlu'yu hedef göstermeyi sürdürüyor

AKP, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı gerçekleştiriyor.

Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SEÇİMDE KAYBETMEDİK, KAZANDIK"

“Her seçim bir imtihan, mücadele, muhasebe vesilesidir. 31 Mart seçimlerinde bu imtihanı büyük oranda başarıyla verdik.”

“Türkiye genelinde AK Parti olarak yüzde 44,4'lük oy oranına ulaştık. Bu sonuç, AK Parti olarak girdiğimiz mahalli idareler seçimlerinde elde ettiğimiz en yüksek ikinci oy oranıdır.”

"Milletimiz, ülkemizdeki toplam bin 389 belediyenin 758'ini AK Parti'li kadrolara emanet etmiştir."

“YSK tarafından değerlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili süreci sonuna kadar takip ediyoruz, edeceğiz.”

"HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"AK Parti umudunu kesti diyorlar, son ana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz."

"CHP'nin Seçim Kanunumuzda yeri olan itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması, pervasızca bize saldırması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur."

"(İstanbul seçimleri) Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor."

"Milletimiz, 'Bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım.' diyor"

"Encümenin 5'i seçilmiş, 5'i atanmış, artı bir de belediye başkanı. Fakat bunu demokrasiye uygun bulmuyorum çünkü demokrasi seçilmişlerin egemen olduğu bir yerdir, atanmışların değil. Yerel seçimlerle ilgili bir düzenlemenin parlamentoda gözden geçirilişinde bunu bir defa ele almamız şart."

DAVUTOĞLU VE MUHALİFLERE SERT SÖZLER

"İçimizde yanlış yapanların da olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. İçimizde belli seviyelere, belli noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil. Bu davanın adamı olduğu söylenenler seçim kampanyası süresince neredeydiler? Böyle dönemlerde yanımızda olanları da karşımıza dikilenleri de unutmayız."

"Bu teşkilatın ahlakından mahrum olanlar, kendilerini hiçbir zaman anlatamayacaklar. Bilesiniz ki bu teşkilat sadece Ankara'da kabuğuna çekilmiş olan bir teşkilat değildir. Hangi ilde, ilçelerde neler oluyor, bunların hepsi bize geliyor. Nerede neler döndüğünü biliyoruz."

"Zehirli oklarını partimize saplamak için dört bir yanda mevzilenmiş fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız."

"Sırtını terör örgütlerine dayayanlar bizi anlayamaz. İkbalini siyaset mühendisliklerinde görenler bizi idrak edemez. Türkiye karşıtı senaryoların figüranlığına razı olanlar bizim mücadelemizi kavrayamaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenler, sırça köşklerinde yüksek siyasetçilik oynayanlar bizim verdiğimiz kavganın sırrına eremez."

"Kavlimize, ahdimize ve 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz ittifaka olan bağlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

"TÜRKİYE ORTAKA PAYDASINA DAVET EDİYORUZ"

"Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin ve dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz."

"Seçim dönemi ile icraat döneminin dinamikleri farklıdır. İcraat döneminde tüm enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çözümüne, millete hizmet yoluna hasledilir. Biz 'kızgın demiri soğutalım' çağrımızla bu ince noktaya dikkat çektik."

"Seçim dönemlerinde siyasi rekabet kızışır, tansiyon yükselir, söylemler keskinleşir ancak bizim siyasi kültürümüzde sandıkların kapanıp oyların sayılmasıyla beraber seçim dönemi de geride bırakılır."

"Bu ülkedeki tek kutuplaşma, Türkiye ortak paydasında buluşanlar ile terör örgütlerinin safında yer alanların kutuplaşmasıdır. Onun dışında bir kutuplaşma bilmiyoruz, tanımıyoruz. Böyle bir kutuplaşmaya da ihtiyacımız yoktur."

CHP VE HDP'Yİ HEDEF GÖSTERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

"Şehit cenazesine katılmak herkesin hakkı ancak seçimde kendini PKK'nın güdümünden kurtaramamış olanlar özenli olmalıdır.

"Senin iş birliği yaptığın o PKK'nın canavarlarının siyasi görüntüsü olan HDP'yle sen iş birliği yapmışsın. Yani şimdi bunu söylemeyelim mi, bunu yutalım mı? Benim Mehmedimi şehit edenlerin siyasi görüntüleriyle iş birliği yapacaksın, biz bunları yutacağız. yutmayacağız arkadaşlar söyleyeceğiz.

"Sen oraya siyasi istismar için gidiyorsun, şehit için değil."

"CHP'nin Çubuk'ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırarak işi şehitlerimize, terörle mücadeleye, AK Parti'ye, hükümete ve millete karşı bir nefret kampanyasına çevirmeye çalışması yanlıştır."

"CHP'nin kutuplaştırma siyasetine, nefret söylemine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

SAADET PARTİSİNE GÖNDERME

“Şırnak’a, Ardahan'a üniversite yapmamızı eleştiriyor ‘Hocası var öğrencisi yok’ diyorlar. Adama sormazlar mı? ‘Tabelası var binası yok’ diye”

"Malum partinin (Saadet Partisi) başındaki zat, Çamlıca Camii ile ilgili bir hezeyanını dile getiriyor, bu ne cahilliktir."

ERMENİ SOYKIRIMI

"Ermenilerin iddia ettiği gibi bir yola başvurmuş olsaydık dünyanın dört bir yanında milyonlarca Ermeni olmazdı. Ermeni tehciri ne bir soykırımdır ne de büyük felakettir. Bu sadece 1 asır öncesinin çok sıkıntılı şartlarında yaşanmış acı bir olaydan ibarettir."

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu işleri bilmiyor. İçerideki 700 bin Ermeni'ye sesleniyor. Bay Macron bu iş seni kurtarmayacak. Ermeni meselesinde takındığı tutum doğru değil."

ABD VE AB'YE MESAJLAR

"ABD ile S-400(Rusya'dan alınacak füze savunma sistemi) meselesinde ciddi bir görüş ayrılığı içerisindeyiz."

"Türkiye, Avrupa Birliği müzakereleriyle ilgili çok kan kaybetti. Hâlâ oyalama taktiği güdüyorlar. Biz verilen sözlerin yerine getirilmesini sabırla beklemeye devam ediyoruz ancak bir yere kadar."

İSRAİL'E FİLİSTİN TEPKİSİ

"Bölgemizin kanayan yarası Filistin meselesi son dönemde yeniden alevlendi. İsrail'in hak hukuk adalet tanımayan tutumu nedeniyle bölge adeta barut fıçısına çevrilmiştir. Golan Tepeleri Suriye'nindir, İsrail'in değil. İsrail'i bu tehlikeli politikalardan vazgeçmeye çağırıyorum. İsrail bir işgalci yapılanmadır. Bu işgalci yapılanma maalesef gücünü Amerika'dan alıyor. Bu güçle işgal hareketini devam ettiriyor. Kudüs'ün tarihi bu mübarek şehre ellerini uzatanların acı akıbetleriyle doludur. Filistin davasının takipçisi olmayı sürdüreceğiz." (HABER MERKEZİ)

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