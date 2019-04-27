Dışişleri'nin 24 Nisan kınama listesine Portekiz de eklendi

Türkiye'nin Ermeni Soykırımı açıklamaları nedeniyle kınadığı ülkeler arasına Portekiz de katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez. Portekiz Parlamentosu’ndan iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesini bekliyoruz." denildi.

Nisan ayı içerisinde daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ermeni Soykırımı'nın yıl dönümü kabul edilen 24 Nisan'ı "Anma Günü" ilan etmesi kınanmıştı.

24 Nisan günü ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki gösterilmişti. (HABER MERKEZİ)

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