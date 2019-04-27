27 Nisan 2019 08:05

Usulsüz atamayla gündeme gelen Ubeyde İpek yeniden rektör

Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı. Munzur Üniversitesinde ihraçlar ve usulsüz kadro atamalarıyla gündeme gelen Ubeyde İpek koltuğunu korudu.

Usulsüz atamayla gündeme gelen Ubeyde İpek yeniden rektör

Fotoğraf: Erçin Top/AA

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı. Buna göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat yeniden atandı. Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleştirildi.

    Öte yandan Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi. Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.

    PROF. DR. UBEYDE İPEK, “AİLE SAADETİ” İLE GÜNDEME GELDİ

    Rektörlüğü boyunca ihraçları, öğrencilere yönelik disiplin soruşturmalarının yanı sıra kız kardeşi ve yeğeni için açtırdığı kadro iddialarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ubeyde İpek'in göreve yeniden atanması dikkat çekti.

    1972 Diyarbakır doğumlu Prof. Dr. Ubeyde İpek, Munzur Üniversitesi rektörlüğüne 2015 yılında getirildi. 2016’da usulsüz atama yaptığı ve kişiye özel ilan verdiği iddiasıyla hakkında Eğitim Sen tarafından suç duyurusunda bulunan İpek geçtiğimiz yıl da kız kardeşi Seda Gündüzalp için iki akademik kadro ilanı açtırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

    Cumhuriyet’in haberine göre İpek, Elazığ’da ikamet eden kız kardeşi için Elazığ’a en yakın ilçe olan Pertek ve Çemişgezek’te iki ayrı kadro açtırdı. Gündüzalp’in ataması, “Birincisi olmazsa ikincisi garanti olsun diye açılan kadrolardan” Pertek Sakine Genç Yüksekokul’una yapıldı. Çemişgezek’teki kadroya ise herhangi bir atama yapılmadı.

    Usulsüz atama yapan rektöre suç duyurusu

    Usulsüz atama yapan rektöre suç duyurusu

    İpek’in, Munzur Üniversitesi bünyesinde eğitim fakültesi ve sınıf öğretmenliğiyle ilgili bir bölüm olmamasına rağmen, sınıf öğretmeni olan ve bu alanda doktora yapan kız kardeşi Seda Gündüzalp için Pertek’teki Meslek Yüksek Okulu’nda Yönetim ve Organizasyon bölümüne akademik kadro ilanı çıkarttığı belirtilirken kız kardeş, göreve atandıktan sonra bölüm başkanı yapıldı.

    Prof. Dr. Ubeyde İpek’in yeğeni Elif Kılıç için de üniversitenin mühendislik fakültesinde kadro açtırdığı ve yeğenini de Munzur Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümüne aldırdığı iddia edildi.

    Rektör Bey'e...

    Rektör Bey'e...

    Prof. Dr. Ubeyde İpek'in döneminde Munzur Üniversitesi, Olağanüstü Hal (OHAL) süresince akademik personelin ihraçlarıyla, öğrencilere açılan disiplin soruşturmalarıyla sıkça gündeme geldi.

    İpek'in Aleviliğe ilişkin yaptığı tanımlama üniversite ve kent çevresinde tepki çekmişti. Bianet'ten Tansu Pişkin'in buna dair yaptığı habere göre İpek'in başkanlığında üniversite senatosu kurmak istediği enstitü için YÖK'e bir metin gönderdiği, bu metinde Alevilik ile yapılan tanımlama dışındaki tanımların sahipleri “işbirlikçi”, “dejenere olmuş” gibi sıfatlarla nitelenmişti.

    Haberde görüşlerine başvurulan Munzur Dergisi yazarlarından Mesut Özcan, "Rektör İpek’in Ordu'da katıldığı bir canlı yayında 'Bir boşluk oluşmuş. Alevilikle ilgili bir şekilde bu toplum bir şekilde inancından şöyle veya böyle uzaklaşmış. Uzaklaşınca bu sefer başkaları o alanı doldurmuş' ifadelerini kullandığını aktarıyor.

    CANDAN BADEM İHRAÇ EDİLENLER ARASINDAYDI

    Özcan’ın verdiği bilgiye göre, enstitünün kuruluş aşamasında kaleme alınan ve Aleviliğe ilişkin "bireysel" tanım yapan metne Doç. Dr. Candan Badem “İşi bilimsel çalışma yapmak olan bir eğitim kurumu kişisel ve kesin tanım yapamaz” diyerek şerh koydu.

    Badem ilk olarak “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla açığa alındı. Ardından 2017’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden ihraç edildi.

    Üniversiteden ihraç edilen bir başka akademisyenin Bianet'e verdiği bilgiye göre İpek'in ayrıca sosyal bilimler alanında çalışan öğretim görevlilerine "İslam'ın içindeki Aleviliği çalışacaksınız" diye "emir verdiği" belirtiliyor.

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    Erdoğan'ın atadığı diğer rektörlerin öz geçmişleri ise şöyle:

    PROF. DR. FETHİ AHMET POLAT KİMDİR?

    1969 Elazığ doğumlu Polat, Adana İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

    2011 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında profesör oldu. Aynı yıl Muş Alparslan Üniversitesi ilahiyat fakültesine dekan oldu. 18 Mart 2015 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

    PROF. DR. KAMİLE AKGÜL KİMDİR?

    1991’de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarından mezun olan Kamile Perçin Akgül, 2011 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne doçent olarak atandı. Aynı fakültenin dekanlığını yürüttü. Akgül, “İletişim Dans ve Beden Dili” adlı bir kitap yazdı.

    TGRT Avrupa kanalına programlar yapan Akgül, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde de dekanlık yaptı.

    PROF. DR. MURAT AŞKAR KİMDİR?

    1952 Ankara doğumlu. 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Daha sonra aynı bölümde 1976 yılında yüksek lisans ve 1981 yılında doktora çalışmalarını tamamladı. Kasım 1991’de profesör olan Aşkar, 2010 Eylül’den itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde görev yapıyor.

    PROF. DR. MURAT ALİ YÜLEK KİMDİR?

    1968 Ankara doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu, Yale ve Boston Üniversitelerinde işletme; Bilkent Üniversitesinde iktisat dalında yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

    İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyeliğinin yanı sıra PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri  Ltd. ortağı olan Yülek, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği ve Sanayi Politikaları Ana Bilim Başkanlığı görevlerini yürüttü.

    Yülek, İslam Kalkınma Bankasında proje değerlendirme uzmanlığı yaptı, IMF’de iktisatçı olarak çalıştı. Dünya Bankası dahil olmak üzere uluslararası kurumlarda danışmanlık yaptı.

    YASED, Milliyet, MÜSİAD gibi kurumlardan ödüller alan Yülek, 2014’ten itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği yapıyor. (HABER MERKEZİ)

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