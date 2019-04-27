Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi.

Serinin 5'inci ve son maçı, 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Kazanan takım, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Mücadelenin 15. dakikasını Anadolu Efes 28-25 önde geçirdi. İspanya takımı, 18. dakikada 34-33'lük skorla üstünlük kurdu. İki takımın da hücumda zorlandığı kalan bölümde lacivert-beyazlılar Moerman'ın son saniye basketiyle devre arasına 38-36 önde girdi.

İkinci yarıya 5-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa, 21. dakika biterken 41-38 üstünlük elde etti. Savunmada sertliğini artıran Barcelona Lassa, 29. dakikada 13 sayılık fark (59-46) yakaladı. Periyot 63-50 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın da karşılıklı basketler bulduğu son çeyrekte 5. dakika 72-61 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle geride kaldı. Simon, Beaubois ve Larkin ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 7 sayıya (74-67) indirdi. Dış atışlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, farkı daha fazla kapatamadı ve sahadan 82-72 mağlup ayrıldı.

Dörtlü Final'e kalacak son takım, 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.

FENERBAHÇE BEKO RAKİBİNİ BEKLİYOR

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'ı 99-82 mağlup ederek, 5. kez Final Four'a kaldı. (SPOR SERVİSİ)