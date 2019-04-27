Erdek'te kedi ve köpekleri zehirlediler: 4 köpek ve 3 kedi öldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin verdiği zehirli eti yiyen 4 köpek ve 3 kedi ölürken, 6 yavru köpek ise mahalleli tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından okul bahçesine bırakılan zehirli etten yiyen kedi ve köpekler fenalaştı. Olayın haberini alan hayvan hakları savunucularının müdahalesi ile 6 yavru köpek kurtarıldı. Anne köpek ile 3 yavrusu ve 3 kedi kurtarılamayarak öldü.

Duruma tepki gösteren mahalle halkı, "Hayvanseverler olarak çok üzülüyoruz. Tatlısu Mahallesi'nin önemli alanları görebilecek şekilde mobese kameraları konulması için Erdek Kaymakamlığına başvuracağız" dedi. (Balıkesir/DHA)