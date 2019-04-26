Mülkiyeliler ve ODTÜ Rektörlüğü arasında ‘İnek Koşusu’ tartışması

Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal edilen İnek Koşusu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Mülkiyeliler Birliği’nin koşuyu iptal ettiğini duyurmasının ardından basına bir açıklama gönderen ODTÜ Rektörlüğü, İnek Koşusu’nun iptaline yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını savundu.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu ise açıklama yaparak, ODTÜ yönetiminin açıklamasının gerçekle bağdaşmadığını bildirdi.

Mülkiyeliler Birliği’nin açıklaması şöyle:

“Mülkiyeliler Birliği olarak ODTÜ Yönetimi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’na resmi başvuruda bulunarak 28 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirmek üzere organize ettiğimiz İnek Koşusu’nu iptal ettiğimizi duyurduk.

Yaptığımız açıklama üzerine, ODTÜ Yönetimi‘nin 25 Nisan 2019 tarihinde basına gönderdiği bir açıklama olmuş ve kurumumuz kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle itham edilmiştir. ODTÜ Yönetimi’nin gerçekle bağdaşmayan açıklaması sonrasında süreci tüm açıklığıyla anlatma gereği doğmuştur.

Bu kapsamda;

Gerek ODTÜ gerekse Türkiye Atletizm Federasyonu nezdinde ilk resmi başvuru kurumumuz tarafından 5 Mart 2019 tarihinde yapılmış olup, ilgili kurumlardan onay alınmıştır. İnek Koşusu ile aynı gün, aynı saat ve aynı yerde Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından‚ Ülkü Ocakları Gençlik Koşusu düzenlendiğini Ülkü Ocakları‘na ait sosyal medya hesapları üzerinden 15 Nisan 2019 tarihinde öğrendik. Söylediklerinin aksine ODTÜ Yönetimi konuyla ilgili tarafımıza bilgi vermemiş, kurumumuz Genel Sekreteri ODTÜ Genel Sekreter Vekili Türker Özkan ile görüşüp, kaygılarımızı kendisine iletmiştir. Kendisi bu koşunun Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılacağını bildiğini ifade etmiştir. Ayrıca, planlamada bir karışıklık yaşandığını belirtmiş ve kurumumuz tarafından düzenlenen koşuyu erteleyebileceğimizi ya da aynı gün iki koşunun farklı periyodlar halinde yapılabileceğini söylemiştir. Bunun üzerine Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nden bir kişi, kurumumuz ile iletişime geçmiştir. Kurumumuz tarafından yapılan koşudan haberdar olmadıklarını, kendi başvurularını doğrudan ODTÜ Genel Sekreter Vekili ile görüşerek yaptıklarını ve onay aldıklarını, 28 Nisan sabahında Türkiye’nin farklı illerinden kitlesel bir katılım beklediklerini, organizasyon saatlerinde herhangi bir esnetme yapamayacaklarını ve karşılaşılabilecek olası sürtüşmeleri engellemek için yüz yüze görüşmek istediklerini Mülkiyeliler Birliği Genel Sekreterimize iletmişlerdir. Kendilerine muhatabımızın, bu çakışmanın sorumlusu olan ODTÜ Yönetimi olduğu ifade edilmiştir. Bu görüşmenin ardından Genel Başkanımız, ODTÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Zeyrek ile de görüşmüş ancak görüşmeden kaygılarımızı giderecek herhangi bir sonuç alınamamıştır. ODTÜ Yönetimi tarafından yapılan açıklamadan anlaşıldığı üzere, söz konusu Gençlik Koşusu’nun başvurusu yerel seçimler sonrasında, yani bizim başvurumuzdan yaklaşık bir ay sonra yapılmıştır. Çağrıları web sitesi ve sosyal medya hesaplarında halen yapılmakta olan Ülkü Ocakları Gençlik Koşusu resmi başvurusunun Run For Life tarafından yapıldığı ise Sekreter Vekilince ve tarafımızca da bilinmektedir.

Mülkiyeliler Birliği olarak bu gelişmeler neticesinde; üyelerimizi ve dostlarımızı, yerel seçimler sonrasında oluşturulan gergin ve provokasyona açık siyasal atmosferin tarafı haline getirmekten kaçınmak için etkinliğimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı bir kez daha belirtmek isteriz. ODTÜ Yönetimini kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu” (HABER MERKEZİ)