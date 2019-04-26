Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi

Tunceli Valiliği, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderdiği yazıda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen, 31 Mart seçimlerinde belediye meclis üyesi ile muhtar olarak seçilen 6 kişiye verilen mazbatanın geçerliliğini sordu. Valiliğin uyarısı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından savunmaları istenen KHK’li meclis üyeleri, YSK kararının trajikomik ve antidemokratik olduğunu söyledi.

"7 GÜN İÇİNDE SAVUNMA VERİN"

Tunceli Valiliği, KHK ile görevlerinden ihraç edilen, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ve TKP'den Tunceli Belediye meclis üyesi seçilen 4 kişi ile 2 köy muhtarına verilen mazbatanın geçerliğini YSK'ye sordu. Valilik tarafından YSK'ya gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Seçim Kurulu tarafından KHK'lar ile ihraç edilenlerin kamu görevinde bulunmayacakları belirtilmektedir. Tunceli Belediye Meclis Üyesi seçilen Hıdır Demir, Özcan Ateş, Metin Kılıç ve Candan Badem ile Tunceli merkez Meşeyolu Köyü Muhtarı Hakkı Suvan ve Ovacık Gözeler Köyü Muhtarı Turgay Bilge, KHK ile ihraç edildikleri halde ilçe seçim kurulları tarafından mazbataları verildiği anlaşılmıştır. Bahsi geçen konuların değerlendirilerek, söz konusu kişilere verilmiş olan mazbataların geçerli olup olmadığı, verilmiş olan mazbatalar ile ilgili olarak kim ya da hangi kurum tarafından işlem tahsis edileceğinin tarafımıza görüş olarak bildirilmesi hususunu arz ederim."

Valilik ayrıca, seçilen 4 belediye meclis üyesi 2 muhtara gönderdiği yazıda, ilçe seçim kurullarına savunmalarını yazılı ya da sözlü olarak 7 gün içerisinde vermeleri gerektiğini bildirdi.

Valiliğin bu yazısı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Hıdır Demir, Özcan Ateş, Metin Kılıç ve Candan Badem’e tebligat gönderdi. Tebligatta meclis üyelerinin 7 gün içerisinde yazılı ya da kurul karşısında savunmaları istendi. Belediye Meclis üyeleri, seçim kuruluna önümüzdeki günlerde savunmalarını verecek.

"KOMPLO KURULDU"

Metin Kılıç ve Hıdır Demir | Fotoğraf: MA

Konuya ilişkin Mezopotamya Ajansına konuşan Belediye Meclis Üyesi Metin Kılıç, aday olmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığını, merkez seçim kurulu tarafından kendilerine sunulduğunu anımsatarak, şu anda yapılanları komplo olarak nitelendirdi. YSK kararının, halkın iradesini yok sayan bir karar olduğunu söyleyen Kılıç, bunu kabul etmediklerini, önümüzdeki günlerde avukatları aracılığıyla savunmalarını yapacaklarını ifade etti.

"SAVUNMAMIZI YAPACAĞIZ"

Belediye Meclis Üyesi Hıdır Demir de adaylık öncesi seçimlere girip girmeyeceği yönünde ilgili kurumlara başvurduğunu, ancak kendisine de hiçbir engelin olmadığının iletildiğini söyledi. Demir, “Kararın neresinden ele alırsak gülünç ve tirajı komiktir. Önümüzdeki günlerde savunmalarımızı yapacağız. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

"ÜYELERİMİZ KHK ENGELİNE TAKILDI"

Tunceli Belediyesi ise "Belediye Meclis üyelerimiz KHK Engeline Takıldı" başlığıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Belediye Meclis üyelerimize Yüksek Seçim Kurulu tarafından KHK'ler ile ihraç edilenlerin kamu görevinde bulunmayacakları belirtilerek savunma yapmaları istendi. 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye meclis üyesi seçilen Hıdır Demir, Özcan Ateş, Candan Badem ve Metin Kılıç'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK)ler gerekçe gösterilerek bir hafta içerisinde savunma yapabileceği belirtilen tebligat meclis üyelerinin ellerine ulaştı" denildi. (HABER MERKEZİ)

(Fotoğraf: Arşiv)