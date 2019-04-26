26 Nisan 2019 20:49
Son Güncellenme Tarihi: 28 Nisan 2019 21:45

Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi

Dersim'de Seçim Kurulu, belediye meclis üyesi ve muhtar seçilen KHK'lilerden savunma istedi. Valilik verilen mazbatanın geçerliliğini YSK'ye sormuştu.

GÜNCELLENDİ
Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Tunceli Valiliği, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderdiği yazıda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen, 31 Mart seçimlerinde belediye meclis üyesi ile muhtar olarak seçilen 6 kişiye verilen mazbatanın geçerliliğini sordu. Valiliğin uyarısı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından savunmaları istenen KHK’li meclis üyeleri, YSK kararının trajikomik ve antidemokratik olduğunu söyledi.

    "7 GÜN İÇİNDE SAVUNMA VERİN"

    Tunceli Valiliği, KHK ile görevlerinden ihraç edilen, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ve TKP'den Tunceli Belediye meclis üyesi seçilen 4 kişi ile 2 köy muhtarına verilen mazbatanın geçerliğini YSK'ye sordu. Valilik tarafından YSK'ya gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

    "Yüksek Seçim Kurulu tarafından KHK'lar ile ihraç edilenlerin kamu görevinde bulunmayacakları belirtilmektedir. Tunceli Belediye Meclis Üyesi seçilen Hıdır Demir, Özcan Ateş, Metin Kılıç ve Candan Badem ile Tunceli merkez Meşeyolu Köyü Muhtarı Hakkı Suvan ve Ovacık Gözeler Köyü Muhtarı Turgay Bilge, KHK ile ihraç edildikleri halde ilçe seçim kurulları tarafından mazbataları verildiği anlaşılmıştır. Bahsi geçen konuların değerlendirilerek, söz konusu kişilere verilmiş olan mazbataların geçerli olup olmadığı, verilmiş olan mazbatalar ile ilgili olarak kim ya da hangi kurum tarafından işlem tahsis edileceğinin tarafımıza görüş olarak bildirilmesi hususunu arz ederim."

    Valilik ayrıca, seçilen 4 belediye meclis üyesi 2 muhtara gönderdiği yazıda, ilçe seçim kurullarına savunmalarını yazılı ya da sözlü olarak 7 gün içerisinde vermeleri gerektiğini bildirdi.

    Valiliğin bu yazısı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Hıdır Demir, Özcan Ateş, Metin Kılıç ve Candan Badem’e tebligat gönderdi. Tebligatta meclis üyelerinin 7 gün içerisinde yazılı ya da kurul karşısında savunmaları istendi. Belediye Meclis üyeleri, seçim kuruluna önümüzdeki günlerde savunmalarını verecek.

    "KOMPLO KURULDU"

    Metin Kılıç ve Hıdır Demir | Fotoğraf: MA

    Konuya ilişkin Mezopotamya Ajansına konuşan Belediye Meclis Üyesi Metin Kılıç, aday olmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığını, merkez seçim kurulu tarafından kendilerine sunulduğunu anımsatarak, şu anda yapılanları komplo olarak nitelendirdi. YSK kararının, halkın iradesini yok sayan bir karar olduğunu söyleyen Kılıç, bunu kabul etmediklerini, önümüzdeki günlerde avukatları aracılığıyla savunmalarını yapacaklarını ifade etti.

    "SAVUNMAMIZI YAPACAĞIZ"

    Belediye Meclis Üyesi Hıdır Demir de adaylık öncesi seçimlere girip girmeyeceği yönünde ilgili kurumlara başvurduğunu, ancak kendisine de hiçbir engelin olmadığının iletildiğini söyledi. Demir, “Kararın neresinden ele alırsak gülünç ve tirajı komiktir. Önümüzdeki günlerde savunmalarımızı yapacağız. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

    "ÜYELERİMİZ KHK ENGELİNE TAKILDI"

    Tunceli Belediyesi ise "Belediye Meclis üyelerimiz KHK Engeline Takıldı" başlığıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Belediye Meclis üyelerimize Yüksek Seçim Kurulu tarafından KHK'ler ile ihraç edilenlerin kamu görevinde bulunmayacakları belirtilerek savunma yapmaları istendi. 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye meclis üyesi seçilen Hıdır Demir, Özcan Ateş, Candan Badem ve Metin Kılıç'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK)ler gerekçe gösterilerek bir hafta içerisinde savunma yapabileceği belirtilen tebligat meclis üyelerinin ellerine ulaştı" denildi. (HABER MERKEZİ)

    (Fotoğraf: Arşiv)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu
    SONRAKİ HABER

    “Biz martı mıyız ki sürekli simit yiyelim?” 
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Hürriyetin parolası: 555K

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sudan halkı adım adım iktidara yürüyor

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    ‘Hadi gelin Yenikapı’ya geri dönelim’ demek kolay!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Başını yere eğdiğinde ufak bir çocuk göreceksin, en azından onun için...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Karlıova'dan Çine'ye 'Kumun Gecesi'

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bilinen eski taktikler ve linç

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    KHK’lilerden özür diliyorum

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Ampul’ meselesi

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Tüp anemonları: O kadar da basit değil!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bu düzen, bu çark böyle dönmez, direnişler sürer

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir rapçinin söyledikleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Konya'da başı kesilen kadının cansız bedeni bulundu
    Konya'da başı kesilen kadının cansız bedeni bulundu

    Konya'da bir çiftçi, gölet kenarında bir kadın kafatası buldu. Yapılan kazı sonucu 15-20 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen kadının bedenine ulaşıldı.

    Top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş eden şahıs gözaltına alındı
    Top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş eden şahıs gözaltına alındı

    Kütahya'da evinin önünde top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş edip ikisini yaralayan şahıs gözaltına alındı.

    Buldan ve Temelli'den Van'da demokrasi ittifakı çağrısı
    Buldan ve Temelli'den Van'da demokrasi ittifakı çağrısı

    Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, "Demokrasi ittifakında buluşalım" çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi
    Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi

    Dersim'de Seçim Kurulu, belediye meclis üyesi ve muhtar seçilen KHK'lilerden savunma istedi. Valilik verilen mazbatanın geçerliliğini YSK'ye sormuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu

    Esenyurt’ta yol çöktü, 9 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Belediye Başkanı Bozkurt "Artık vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok" dedi.

    İstanbul Havalimanında ağır yaralanan işçi yoğun bakımda
    İstanbul Havalimanında ağır yaralanan işçi yoğun bakımda

    İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan ve 15 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan teknisyen Mustafa Ateş’in durumu ciddiyetini koruyor.

    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi
    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi

    Serder Derventli, Almanya'da matbaa işçilerinin 30 yıl önce verdikleri haftasonu mücadelesini anlattı.

    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart
    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart

    5. Bozcaada Doğa Buluşması'nda ekoloji mücadelesi üzerine sunum yapan Özer Akdemir, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Karikatürcünün inançları
    Karikatürcünün inançları
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun çağrısıyla Esenyurt Belediyesi önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.

    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim
    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim

    Emek Partisi Antep İl Örgütünün çağrı yaptığı eylemde kıdem tazminatının fona devredilmesi protesto edildi.

    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu
    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu

    Hayvan hakları savunucuları Ankara'daki mitingde kanundaki eksikliklerin giderilmesi ve hayvana yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı
    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaşı Kazancı Yokuşu'nda andı.

    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık
    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık

    Sarı Yelekliler gösterisine Strasbourg kentinde tanıklık ediyoruz. Yol boyunca polis barikatı ve saldırılarına rağmen kitle dağılmıyor...

    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi
    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi

    HDP, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında iş cinayetlerinde birinci olduğunu kaydetti.

    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü
    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü

    12 Eylül'de 4 yıl yönettiği Mamak Cezaevinde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösterilen Raci Tetik, yargıya hesap vermeden öldü.

    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı
    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı

    Yazar ve sanatçıların 1 Mayıs çağrısı: 1 Mayıs emeğin, dansların, türkülerin, ortak acıların ve zaferlerin bayramıdır

    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam
    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam

    Avrupa gündeminde bu hafta, savaşta cinsel şiddetle mücadelede iki yüzlü tutum, Brexit ve Fransa’da emekçilere yeni saldırı planları vardı.

    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a
    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a

    İzmir'in Menemen ilçesinde kadınlar mahallelerinde 1 Mayıs yürüyüşü yapmaya hazırlanıyor. Kadınlarla 1 Mayıs taleplerini konuştuk.

    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz
    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz

    "Şıklık ve rahatlık size sunduğumuz en büyük armağanımız” sloganlı iç çamaşırı markasının kadın işçilere reva gördüğü: Tuvalete bile gidememek.

    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem
    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem

    Fikirtepe’deki kentsel dönüşümü anlatan "Saf" filminin yönetmeni Ali Vatansever'le konuştuk: Saf filmi benim kendi dönüşüm hikayem aslında.

    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda
    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda

    Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron'un taleplerine karşı yaptığı açıklamayı yetersiz bularak yeniden sokaklara döküldü.

    GÜNCELLENDİ
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor

    Elazığ Maden’de heyelan dolayısıyla eski köprü tamamen tahrip oldu. İlçede 510 ev ve işyeri tahliye ediliyor.

    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL
    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL

    İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. 29 Nisan'dan itibaren İzmir'de 250 gram ekmek 1,50 lira, 200 gram ekmek ise 1,25 liradan satılacak.

    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler
    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler

    İstanbul Çekmeköy'de bir anne kedi ve üç yavrusu bıçaklanarak öldürüldü.