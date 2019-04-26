Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu

Esenyurt’ta, yolda çökmeler meydana geldi, bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki onlarca bina için başlayan boşaltma çalışmaları sürüyor.

Güzelyurt Mahallesi’nde olay nedeniyle 3 sokak ve bir trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamıştır” denildi. (İstanbul/DHA)