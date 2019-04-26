Rabia Naz dosyasına erişim yasağı getirildi

Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya erişim yasağı getirildi.

Kararın, “hem kamuoyu hem de sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi, soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı” bildirildi.

YENİ TANIKLARA ULAŞILDI

AA’nın haberine göre, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili daha önce ifadelerine başvurulan bazı kişilerin yeniden dinlenmesine devam edilirken savcılık, beyanlar doğrultusunda yeni tanıklara da ulaştı.

Savcılık kaynaklarından bilgilerin yer aldığı habere göre yeniden dinlenilmesi gerekli görülenler ise adliyeye çağırılarak tekrar beyanları alınıyor. (HABER MERKEZİ)

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