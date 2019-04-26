26 Nisan 2019 19:36
Son Güncellenme Tarihi: 26 Nisan 2019 19:54

İzmir Bozyaka’da ilk 1 Mayıs kutlaması

Sağlık-İş İzmir Şubesi, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesinde ilk 1 Mayıs kutlamasını yaptı.

GÜNCELLENDİ
İzmir Bozyaka’da ilk 1 Mayıs kutlaması

Sağlık-İş İzmir Şubesi işyerinde 1 Mayıs kutladı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şubesi Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesinde ilk 1 Mayıs kutlamasını gerçekleştirdi.

    Sağlık-İş üyelerinin yaptığı kutlamaya Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı da destek verdi. Basın açıklamasını Sağlık-İş İzmir Temsilcisi Özgür Aslan okudu.

    Sağlık-İş İzmir Şubesi işyerinde 1 Mayıs kutladı

    Fotoğraf: Evrensel

    Kıdem tazminatının işçi sınıfının vazgeçilmezi olduğunu belirten Aslan, “Kıdemime dokunma, krizin nedeni biz değiliz, bedelini biz ödemeyeceğiz. Kamu toplu iş sözleşmesine dahil olmak için insana yaraşır iş, eşit işe eşit ücret, çocuklarımızın geleceği için 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

    EDREMİT'TE ORTAK 1 MAYIS

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde sendikalar birleşerek ortak ve güçlü 1 Mayıs kutlamak için çalışmalara başladı.

    Sendikaların oluşturduğu düzenleme kurulu dışında CHP, EMEP, HDP, ÖDP, TTB, TMMOB, Alevi Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği, Edremit Çevre Platformu, Tüketici Derneği ve kadın örgütlerinin katılımıyla geniş bir yürütme kurulu oluşturuldu.

    Belediye Başkanı Hasan Selman Arslan’ın da çalışmalara destek verdiğini belirten düzenleme kurulu başkanı ve Genel-İş Edremit Temsilcisi Ceyda Nevcanoğlu, “Bu yıl her zamankinden daha güçlü ve daha kitlesel bir miting yapacağız” dedi.

    Edremit’te emekçiler saat 10.00’da vergi dairesinin önünde toplanarak Şehit Hamdi Bey Meydanı’na yürüyecek. 1 Mayıs kutlamasında sanatçı Leman Sam’da konser verecek. (Balıkesir/EVRENSEL)

    2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?

    2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Basın Konseyi’nden çağrı: Cumhuriyetçilerin özgür kalmasını istiyoruz
    SONRAKİ HABER

    "Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi" iddiası
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Sevsinler sizin kurucu değerlerinizi!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşçinin yazılı onayı olmadan kıdem tazminatı taksitle ödenemez

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Din adına katliamlar olmasaydı ne olurdu?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Otokrasinin, terörün, faşizmin yönetme araçları: Tehdit, tedhiş, linç kültürüyle baskılama ve korkutma

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kime karşı birlik?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Rabia Naz dosyasına erişim yasağı getirildi
    Rabia Naz dosyasına erişim yasağı getirildi

    Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya erişim yasağı getirildi. "Sosyal medyada bilgi kirliliğinin önlenmesi" gerekçe gösterildi.

    "Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi" iddiası
    "Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi" iddiası

    Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildiği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Çorlu tren kazası ailelerinin 'Adalet nöbeti' yedinci gününde
    Çorlu tren kazası ailelerinin 'Adalet nöbeti' yedinci gününde

    Çorlu tren kazasında TCDD yetkilileri hakkında verilen “kovuşturmaya yer yoktur” kararının ardından başlayan adalet nöbeti yedinci gününde devam etti.

    ODTÜ Bahar Şenliği: Öğrenciler Devrim Yürüyüşü gerçekleştirdi
    ODTÜ Bahar Şenliği: Öğrenciler Devrim Yürüyüşü gerçekleştirdi

    ODTÜ 33. Uluslararası Bahar Şenliği, 27. Devrim Yürüyüşü ile devam etti. Şenlik bu akşam yapılacak konserlerle sona erecek.

    GÜNCELLENDİ
    HDP eş başkanlarından açlık grevi açıklaması: Hükümet bu sesi duymuyor
    HDP eş başkanlarından açlık grevi açıklaması: Hükümet bu sesi duymuyor

    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Diyarbakır'da açlık grevleriyle ilgili açıklama yaptı.

    Mahmut Tanal’dan yandaş hukuk bürolarına rant sağlandığı iddiası
    Mahmut Tanal’dan yandaş hukuk bürolarına rant sağlandığı iddiası

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, devletin taraf olduğu ‘FETÖ’ davalarında vekaletin yandaş hukuk bürolarına verildiğini iddia etti.

    AKP, İETT'yi 80 milyon zarar ettirmiş 
    AKP, İETT'yi 80 milyon zarar ettirmiş 

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde İETT'nin 2018 yılı faaliyet raporu görüşülürken, kurumun 80 milyon lira zarar ettiği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Bursa'da sanayi sitesinde patlama: 3 işçi yaşamını yitirdi
    Bursa'da sanayi sitesinde patlama: 3 işçi yaşamını yitirdi

    Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesindeki fabrikada patlama yaşandı, 3 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

    Süper Lig'de 30'uncu hafta Başakşehir-Göztepe maçıyla açılıyor
    Süper Lig'de 30'uncu hafta Başakşehir-Göztepe maçıyla açılıyor
    Gaye Su Akyol, Güneş Özgeç ve İpek İpekçioğlu'dan şiddete karşı konser
    Gaye Su Akyol, Güneş Özgeç ve İpek İpekçioğlu'dan şiddete karşı konser
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    Boston Celtics efsanelerinden John Havlicek yaşamını yitirdi
    Boston Celtics efsanelerinden John Havlicek yaşamını yitirdi
    Yazarlardan işçi temalı kitap, film ve müzik önerileri
    Yazarlardan işçi temalı kitap, film ve müzik önerileri
    Euroleague'de Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
    Euroleague'de Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
    İstanbul 1 Mayıs’ı için Bakırköy’e çağrı: Geleceğimize sahip çıkalım
    İstanbul 1 Mayıs’ı için Bakırköy’e çağrı: Geleceğimize sahip çıkalım

    İstanbul’daki 2019 1 Mayıs’ı, Bakırköy Pazar Alanında saat 12.00’de kutlanacak. 

    Yoksulluk sınırı 7 bin TL’ye dayandı
    Yoksulluk sınırı 7 bin TL’ye dayandı

    Seçim sonrası ekonomide dalgalanmaları ve zamların devam etmesi nedeniyle yoksulluk sınırı 6 bin 862 TL’ye yükseldi.

    GÜNCELLENDİ
    Çernobil'in yıl dönümü: En güvenilir nükleer santral hiç kurulmayandır
    Çernobil'in yıl dönümü: En güvenilir nükleer santral hiç kurulmayandır

    Çernobil faciasının yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamalarda ne Sinop'ta ne de Akkuyu'da nükleer istenmediği vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    "28 Nisan İş Cinayetlerini Anma ve Yas günü ilan edilsin"
    "28 Nisan İş Cinayetlerini Anma ve Yas günü ilan edilsin"

    Adalet Arayana Destek Grubundan Tuğçe Tezer'le iş cinayetleri ve 28 Nisan'ın İş Cinayetlerini Anma ve Yas Günü ilan edilmesi talebini konuştuk.

    Avukat Sürenoğlu’nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
    Avukat Sürenoğlu’nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

    Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğününde konvoyun geçişi sırasında gözaltına alınmasına dair görüntüler ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Şiddet çetelesi: Bir günde 5 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz
    Şiddet çetelesi: Bir günde 5 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz

    Kadın ve çocuklara yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Bir günde 5 çocuk cinsel istismara maruz kalırken, genç bir kadın ise mağazada taciz edildi.

    Diyarbakır'da kayyım belediyesi, 1 ton 600 kg fıstıklı kadayıf yemiş
    Diyarbakır'da kayyım belediyesi, 1 ton 600 kg fıstıklı kadayıf yemiş

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, kayyımın belediye bütçesinden 1 ton 600 kilogram fıstıklı kadayıf yediğini açıkladı.

    TCDD, Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasında suçu makasçıya yükledi
    TCDD, Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasında suçu makasçıya yükledi

    Ankara'da dokuz kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili hazırlanan TCDD Teftiş Kurulu raporunda asli kusurlunun makasçı olduğu öne sürüldü.

    Sudan Komünist Partisi: Askeri konsey ile anlaşmaya varıldı
    Sudan Komünist Partisi: Askeri konsey ile anlaşmaya varıldı

    Sudan'da iktidarın sivil yönetime devredilmesi talebiyle eylemler sürerken Sudan Komünist Partisinden önemli bir açıklama geldi.

    Jeotermal sanayicileri, "haberinizdeki fotolar eski" diyor ama...
    Jeotermal sanayicileri, "haberinizdeki fotolar eski" diyor ama...

    Jeotermal sanayicilerinin eski dediği fotoğraflar eski değil. Ayrıca artık, suların kirlilik değerlerini gösteren tahlil sonuçları da var.

    YSK'den yeni ara karar: 5 bin 315 kısıtlı seçmen iddiası araştırılacak
    YSK'den yeni ara karar: 5 bin 315 kısıtlı seçmen iddiası araştırılacak

    YSK'nin İstanbul seçimleri ile ilgili, AKP'nin "kısıtlı seçmen" olduğunu iddia ettiği 5 bin 315 kişiyi daha araştıracağı duyuruldu.

    CHP’li Beko: Kıdem tazminatlarımız iş güvencemizdir, dokunma
    CHP’li Beko: Kıdem tazminatlarımız iş güvencemizdir, dokunma

    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, işçilerin kıdem tazminatının gasbedilmek istenmesine açıklama yaparak tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs tutuklandı
    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs tutuklandı

    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

    İzmir Tertip Komitesinden 1 Mayıs'a çağrı
    İzmir Tertip Komitesinden 1 Mayıs'a çağrı

    İzmir Gündoğdu Meydanında yapılacak 1 Mayıs kutlaması için işçi ve emekçilere çağrıda bulunuldu.

    GÜNCELLENDİ
    2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?
    2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?

    1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde işçi ve emekçiler yurdun dört bir yanında talepleriyle alanlarda olacak.

    GÜNCELLENDİ
    Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı
    Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

    Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla tutuklandı.