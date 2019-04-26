İzmir Bozyaka’da ilk 1 Mayıs kutlaması

Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şubesi Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesinde ilk 1 Mayıs kutlamasını gerçekleştirdi.

Sağlık-İş üyelerinin yaptığı kutlamaya Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı da destek verdi. Basın açıklamasını Sağlık-İş İzmir Temsilcisi Özgür Aslan okudu.

Sağlık-İş İzmir Şubesi işyerinde 1 Mayıs kutladı Fotoğraf: Evrensel

Kıdem tazminatının işçi sınıfının vazgeçilmezi olduğunu belirten Aslan, “Kıdemime dokunma, krizin nedeni biz değiliz, bedelini biz ödemeyeceğiz. Kamu toplu iş sözleşmesine dahil olmak için insana yaraşır iş, eşit işe eşit ücret, çocuklarımızın geleceği için 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

EDREMİT'TE ORTAK 1 MAYIS

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sendikalar birleşerek ortak ve güçlü 1 Mayıs kutlamak için çalışmalara başladı.

Sendikaların oluşturduğu düzenleme kurulu dışında CHP, EMEP, HDP, ÖDP, TTB, TMMOB, Alevi Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği, Edremit Çevre Platformu, Tüketici Derneği ve kadın örgütlerinin katılımıyla geniş bir yürütme kurulu oluşturuldu.

Belediye Başkanı Hasan Selman Arslan’ın da çalışmalara destek verdiğini belirten düzenleme kurulu başkanı ve Genel-İş Edremit Temsilcisi Ceyda Nevcanoğlu, “Bu yıl her zamankinden daha güçlü ve daha kitlesel bir miting yapacağız” dedi.

Edremit’te emekçiler saat 10.00’da vergi dairesinin önünde toplanarak Şehit Hamdi Bey Meydanı’na yürüyecek. 1 Mayıs kutlamasında sanatçı Leman Sam’da konser verecek. (Balıkesir/EVRENSEL)