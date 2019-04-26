Basın Konseyi’nden çağrı: Cumhuriyetçilerin özgür kalmasını istiyoruz

Basın Konseyi Cumhuriyet çalışanlarının cezaevine girmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet davasında, “terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan ve daha önce Silivri’de hapis yatıp çıkan 5'i eski 6 Cumhuriyet yazar, çizer ve mensuplarının, yeniden cezaevine konulmalarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İstinaf mahkemesi tarafından, Cumhuriyet davasında 5 yıldan az ceza verilenlerin cezasının onanması ile yaşanan hukuk garabeti sonucu, yeniden cezaevine konulan gazetecilerin bir an önce özgür bırakılmalarını talep ediyoruz” denildi.

Davada 5 yılın üstünde ceza alan gazetecilerle ilgili Yargıtay'da incelenen dosyanın sonucunun da gazetecilere özgürlük getirmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “2 yıl 4 aydır dava için bir türlü karar veremeyen Anayasa Mahkemesi’nin de artık bu dosyaya acilen bakmasını diliyoruz. Haksız, hukuksuz cezaevine yeniden konulan Cumhuriyetçilere özgürlük istiyoruz. Yumruk atanların suçlu sayılmadığı Türkiye'ye ifade ve basın özgürlüğü daha çok yakışmalıdır.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf), Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onamıştı.

“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla yargılanan Akın Atalay hakkında ‘örgüte yardım’ suçlamasından 7 yıl, 13 ay, 15 gün, Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Aydın Engin, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, karikatürist Musa Kart hakkında 3 yıl 9’ar ay, muhasebe çalışanı Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Nisan ayında kararını açıklayan mahkeme Akın Atalay’ın tahliyesine karar vermiş, Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında da beraat kararı vermişti.

Cezaevine girecek isimler ve hapishane kalacakları süreler şöyle:

Bülent Utku: 1 yıl 7 ay 20 gün

Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 23 gün

Kadri Gürsel: 11 ay 27 gün (Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda cezaevinde kalmayacak)

Emre İper: 7 ay 14 gün (HABER MERKEZİ)