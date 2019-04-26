Diyarbakır Barosu: Tahir Elçi, planlanarak ve kasten öldürüldü

Diyarbakır Barosu, başkanları Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması amacıyla adliye önünde her hafta düzenlediği eylemin 173’üncüsünü gerçekleştirdi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi suikastının üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak hâlâ başladıkları yerde olduklarını belirterek dosyanın rapor hazırlanması için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderildiğini hatırlattı. Aydın, ATK’nin acil bir rapor düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığı’na tevhidini istedi. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ise “Tahir Elçi planlanarak ve kasten öldürüldü. Çünkü Tahir Elçi, barış ve kardeşlik ile kültürel değerlerin mücadelesini verme, bunu birleştirme becerisini veriyordu. Bu yolda bir ışık olmuştu ve nihayetinde de bu değerlere saldıran barbar bir anlayış tarafından katledildi.” dedi.

Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden Avukat Gökhan Dayık da “Elçi’nin hukuk mücadelesi hepimize örnek” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/MA)