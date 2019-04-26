ODTÜ Bahar Şenliği: Öğrenciler Devrim Yürüyüşü gerçekleştirdi

ODTÜ 33. Uluslararası Bahar Şenliği, bugün gerçekleşen 27. Devrim Yürüyüşü ve konserlerin ardından sona eriyor. Devrim Yürüyüşü için Fizik Bölümü önünde toplanan binlerce ODTÜ'lü, burada yapılan basın açıklamasının ardından Devrim Stadyumu'na yürüdü. Açıklamayı ODTÜ öğrencileri adına Kaan Özdemir okudu. Özdemir, ekonomik krizin faturasının emekçilere, gençlere, kadınlara ödetilmek istendiği bir dönemde yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Üniversitelerde patron zihniyetli yönetimlerin göreve getirildiğini ve üniversitelerin özerk ve bilimsel yapısının yok edilmek istendiğini dile getiren Özdemir, iktidarın, düşünen, okuyan ve sorgulayanları adeta şeytanlaştırdığını söyledi. Özdemir, buna karşılık ODTÜ'nün, daha iyi bir gelecek için emekçilerin yanında olmayı, halkın çıkarlarını savunmayı ve zorbalara karşı dik durmayı bir gelenek haline getirerek tüm ülkeye mal ettiğini ifade etti.

Yasaklanmak istenen Bahar Şenliğine de değinen Özdemir, "Bugün buradaysak şenliğimizi savunduğumuz için" dedi. Özdemir, meselenin sadece bir şenlik meselesi olmadığına dikkat çekerek burada çıkardıkları sesin tüm ülke için olduğunu dile getirdi. Tarih boyunca birçok zorbanın gelip geçtiğini söyleyen Özdemir, “Bugün de 27. kez gerçekleştirdiğimiz Devrim Yürüyüşümüzde zorbalara, talana, sömürüye karşı Gençlik Baharı Devrimle Getirecek demek için bir aradayız” dedi.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler Devrim Stadyumu'na yürüş gerçekleştirdi. Öğrencilerin stadyuma mumlarla 'Devrim’ yazmasının ardından Ezhel, Ezginin Günlüğü, Moğollar, Grup Abdal ve Bedük konserleri gerçekleştirilecek. (Ankara/EVRENSEL)