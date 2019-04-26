Mahmut Tanal’dan yandaş hukuk bürolarına rant sağlandığı iddiası

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, yeni bir yolsuzluk ve kayırmacılık yöntemi bulunduğunu söyleyerek, devletin taraf olduğu ‘FETÖ’ davalarının kamu bünyesindeki avukatlar yerine özel hukuk bürolarına teslim edildiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, devletin taraf olduğu FETÖ davalarının kamu bünyesindeki avukatlar yerine özel hukuk bürolarına teslim edildiği söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Tanal, kamu davalarının takibi konusunda dışarıdan hizmet satın alınarak katılım sağlanıyorsa istifade edilen özel hukuk bürolarının hangileri olduğu ve bu özel hukuk bürolarına, serbest çalışan avukatlara yapılan sözleşme gereği ne kadar ücret ödendiğini sordu. Tanal, “Kamunun taraf olduğu FETÖ dava dosyalarının teslim edildiği hukuk bürolarının herhangi bir siyasi partiyle bağlantısı var mıdır, yok mudur? Hazine’den kaynak aktarılarak yandaş hukuk büroları yaratıldığı iddiası doğru mudur?” diye sordu.

“BİRİLERİNE PARA KAZANDIRMAK İÇİN...’

Verdiği soru önergesine ilişkin açıklamalarda bulunan Tanal, soru önergesinin zamanında yanıtlamasını umduğunu belirterek, “Hizmet satın almak suretiyle bakanlık bünyesindeki avukatlar devre dışı bırakılarak, kurumu zarara uğratmak ve birilerine para kazandırmak için bir yol ve yöntem seçilmiştir. Bu ise yeni bir kayırmacılık ve yolsuzluk çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı. Tanal önergesinde Oktay’a “Kamunun taraf olduğu FETÖ dava dosyalarının teslim edildiği hukuk bürolarının herhangi bir siyasi partiyle bağlantısı var mıdır, yok mudur? Hazine’den kaynak aktarılarak yandaş hukuk büroları yaratıldığı iddiası doğru mudur?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)