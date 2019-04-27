Her 4 saatte 1 işçi ölüyor

Sinan GÜLER

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, 28 Nisan Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de her gün ortalama 3 ile 5 arasındaki işçinin, yani her 4 saatte bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada hem dünyada hem de Türkiye'de konunun yeteri kadar dikkate alınmadığına vurgu yapıldı. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporlarına göre her yıl 370 milyondan fazla çalışanın iş yerlerinde yaşanan kazalardan etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, “Her yıl 2,7 milyon çalışan iş kazaları veya meslek hastalıkları neticesinde yaşamını yitirmektedir” denildi. Açıklamada, her gün 7 bin işçinin çalışırken ya da yakalandıkları meslek hastalıkları neticesinde hayatlarına kaybettiği aktarıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KORUMUYOR

Türkiye’nin işçi ölümlerinde dünyada üçüncü, AB ülkeleri arasında ise birinci sırada olduğunun aktarıldığı açıklamada, resmi ve gayri resmi verilere göre son 17 yılda Türkiye’de en az 22 bin işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. 2012-2017 arasında iş kazalarının sürekli arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’de günde ortalama 3 ile 5 arası işçi ne yazık ki denetimsizlikten yaşamını kaybetmektedir. Yani Türkiye’de ortalama olarak her 4 saatte bir işçi iş cinayetinde yaşamını yitirmektedir” denildi. 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nun 2012 yürürlüğe girmesi sonrasında hem iş kazalarının hem de işçi ölümlerinin sistematik olarak arttığına vurgu yapana açıklamada, 2012-2018 yılları arasında 11 bin 494 işçinin iş cinayetine kurban gittiği belirtildi. Açıklamaya göre işçi ölümlerinin en çok yaşandığı iş kolları ise tarım, taşımacılık ve inşaat oldu.

HER YIL 15 BİN MESLEK HASTALIĞI ÖLÜMÜ

Meslek hastalıkları neticesinde hayatını kaybeden işçilerin de iş cinayeti kapsamında değerlendirildiğini belirten açıklamada, Türkiye’de meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin kayıt altına alınmadığına dikkat çekildi. “Ülkemizde ortalama 100 bin ile 300 bin arası çalışanın meslek hastalığına yakalandığı düşünülmektedir” denilen açıklamada, her yıl ortalama 15 bin işçinin meslek hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. Türkiye’de meslek hastalıklarına karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken açıklamada, meslek hastalıkları ile ilgili tedavi veren sadece iki hastane bulunduğu kaydedildi.

"İŞÇİ İNTİHARLARI DA İŞ KAZASI KAPSAMINA ALINSIN"

İşçi intiharlarının her geçen gün arttığını belirten açıklamada, bu intiharların temel sebeplerinin borç, mobbing ve işsizlik olduğu ifade edildi. Türkiye’de son 5 yılda en az 334 işçinin intihar ederek yaşamına son verdiğine değinilen açıklamaya göre 2016 yılında en az 90, 2017 yılında ise en az 89 işçi intihar etti. Açıklamada işçi intiharlarının da iş kazası kapsamına alınması gerektiği belirtildi.

"28 Nisan İş Cinayetlerini Anma ve Yas günü ilan edilsin"

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