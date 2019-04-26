Avukat Sürenoğlu’nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğünü yüzünden trafiğin kesilmesine tepki göstermesi üstüne cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan, korumalarca dövülen Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun tepki gösterme ve gözaltına alınma anı görüntüleri çıktı.

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin 14 Nisan Pazar akşamı Çırağan Sarayı’nda düzenlenen düğün töreni öncesi Çırağan Caddesi’nin trafiğe kapatılmasına tepki gösterdiği için Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından işkenceye maruz kaldığını söyleyen avukat ve Galatasaray Üniversitesi doktora öğrencisi Sertuğ Sürenoğlu’nun gözaltına alınma anına ilişkin görüntüleri çıktı. Görüntülerde “Cumhurbaşkanı aracına hakaret ederek koştu”, “Polislere hakaret etti” gibi iddiaların aksine Sürenoğlu’nun sadece “Bir düğün için mi” dediği duyuluyor. Görüntüler savcılığın Sürenoğlu'nun hakaret ettiği iddialarını yalanladı.

İktidara yakın Star ve Sabah gazeteleri olayın ardından yaptıkları haberde Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu makam aracına doğru koşarak hakaret ettiğini, bunun üstüne Sürenoğlu’nun polislerce durdurulması üstüne bu sefer polislere hakaret ettiği ileri sürmüştü.

Öte yandan, Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, avukat Sürenoğlu’nun ev hapsine karşı yaptığı itiraz çerçevesinde karar vermesi gereken İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimi izne çıktı, yerine bakan 7. Sulh Ceza Hâkimi ise adli kontrol kapsamında verilen ev hapsi kararının kaldırılması talebini reddetti. Sürenoğlu’nu darp eden korumalarla ilgili Memur Suçları Soruşturma Bürosu’ndaki soruşturma ise sürüyor. Baroların yaptığı şikâyetler de bu soruşturmada birleşti. Soruşturma savcılığı, olayın görev sırasında meydana geldiğini gerekçe göstererek korumalar hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi. (HABER MERKEZİ)