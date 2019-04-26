1 Mayıs, Eskişehir’de bu yıl birlikte kutlanacak

Geçmiş yıllarda yaşanan tartışmalar nedeniyle iki farklı 1 Mayıs kutlamasının yapıldığı Eskişehir’de, bu yıl tek miting düzenlenecek.

Hem DİSK hem de Türk-İş’e bağlı kimi sendikaların Eskişehir şubeleri, genel merkez kararı nedeniyle başka şehirlere gidecek. Ancak Türk-İş’e bağlı Kristal-İş, Tek Gıda-İş, Tez Koop-İş, Tes-İş ve TÜMTİS; DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, Genel İş ve Emekli Sen ile KESK, TMMOB ve EBTO 1 Mayıs’ı Eskişehir Odunpazarı Meydanı’nda birlikte kutlayacak. Mitinge CHP, HDP, EMEP, ÖDP, TKP, EHP, Halkevleri, TKH ve DİP de katılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) da alanda taleplerini dile getirecek.

Sürece ilişkin Evrensel'e konuşan KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, tek ve güçlü bir 1 Mayıs’ın Eskişehir’deki tüm işçi ve emekçilerin talebi olduğunu ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Geçmiş dönemdeki biçimsel ayrılıkların sınıfı böldüğünü söyleyen Alkan, “Kıdem tazminatının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, zorunlu BES ile emekçilerin üç kuruşuna da göz dikildiği, yeni vergilerle emekçiden patronlara kaynak aktarılmak istendiği bir dönemde işçilerin ve emekçilerin birliğine ihtiyaç her zamankinden yakıcıydı, biz de bu sorumlulukla hareket ettik” dedi.

Türk-İş ile önce bölge temsilciliği, ardından şubeler düzeyinde görüşmeler yaptıklarını belirten Alkan, görüşmelerin olumlu geçtiğini, Türk-İş yöneticilerinin de krizin yüküne karşı işçi sınıfının birlikte hareket etmesinin önemini vurguladıklarını söyledi.

Bazı sendikaların şehir dışında kutlama kararını eleştirmekle birlikte, mücadelelerinin bir olduğunu ifade eden Alkan, “Asıl işimiz 1 Mayıs’tan sonra. 'O, bu' demeden tüm sendikalar ve emekten yana siyasi partiler bir araya gelip 'Krizin yükünün emekçiler ödemeyecek' diyerek mücadele etmemiz gerek” dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)