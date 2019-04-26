Sudan Komünist Partisi: Askeri konsey ile anlaşmaya varıldı

Sudan’da yüz binler, iktidarın sivil yönetime devredilmesi için kitlesel eylemlerini sürdürürken, askeri konseyin üç üyesinin istifa etmesinin ardından halk temsilcileri askıya aldıkları müzakereleri yeniden başlattı.

Sudan Komünist Partisi, Facebook hesabından yayımladığı bilgilendirme notunda halk muhalefetinin çatı örgütü olan Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu güçlerinin temsilcileriyle Askeri Geçiş Konseyi arasında Perşembe günü bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Görüşmenin sonuçları ise şöyle sıralandı:

- Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu halkın temsilcisi ve öncüsü olarak tanındı.

- İktidarın devri ve hükümet yapılarının bileşimi gibi sorunları tartışmak ve çözmek için ortak komite oluşturulması kararı verildi.

- Bir dizi farklı konuda anlaşmaya varıldı.

- İki taraf da ulaşılan sonuç konusunda memnuniyetini dile getirdi ve mevcut sorunların çözümünde birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

- Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu güçleri tarafından Beşir rejimi ve İslami hareketin destekçileri olmakla suçlanan Askeri Konsey’in üç üyesi istifa etti. Bu istifalar, Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu Güçlerinin görüşmelere yeniden başlanması için koyduğu şarttı.

Açıklamada, görüşme sonuçları olumlu adımlar olarak nitelendirilirken, diktatörlük rejiminin ortadan kaldırılması için iktidarın derhal sivil bir yönetime devredilmesi talebiyle halk kitlelerinin protesto eylemlerinin kararlıkla ve tüm ülkede süreceğine de dikkat çekildi.

Açıklama, “Devrim devam ediyor” ve “İktidar halka” ifadeleriyle sona erdi.

HARTUM’DA MİLYONLUK GÖSTERİ: YENİ SUDAN DOĞUYOR

Öte yandan Deklarasyon güçlerinin çağrısıyla yüz binlerce Sudanlı, sivil yönetim talebiyle başkent Hartum’da ordu karargahı önündeki alanı dün akşam bir kez daha doldurdu.

Hakimler, gazeteciler, doktorlar, mühendisler, öğrenciler ve sporcular gibi farklı meslek grupları ile çevre illerden gelen on binlerce kişinin gösteri alanına yürüyüşü nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu Güçleri arasında bulunan Sudan Meslek Odaları Birliğinden (SPA) yapılan açıklamaya göre, başkentin yanı sıra Faşir, Kadarif gibi kentlerde de binlerce gösterici protesto eylemi ve yürüyüşler düzenledi. Açıklamada, “Başkentteki ordu karargahı önünde yaşananlar ve çeşitli kentlerdeki protesto eylemleri sadece bir devrim değil, hayalini kurduğumuz yeni Sudan’ın doğuşu. İdrakimiz, tecrübemiz ve kazanımlarımıza sahip çıkma arzumuzla bizler devrimin efendileri ve bekçileriyiz” ifadesi kullanıldı.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz ve ekmek zammı sebebiyle başlayan gösteriler, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmüş, 30 yıllık Ömer Beşir iktidarı devrilmiş ancak bu kez de ordu darbe yapmıştı. (DIŞ HABERLER)

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