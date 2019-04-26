FHKC lideri Ahmed Sedat’ın avukatı Leyla Güven’i ziyaret etti

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için açlık grevinde 170. gününde olan Leyla Güven’i Cezaevindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) lideri Ahmed Sedat’ın avukatı Mahmut Hasan ziyaret etti. Filistin’de de Kürtlerin yaşadığı benzer süreçleri yaşadıklarını belirten Mahmod Hassan, Güven’in mücadelesinin barış için olduğunu söyledi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 170’nci gününde. Aynı taleple tutukluların açlık grevi eylemi de 132’inci günü geride bıraktı. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle ise tüm cezaevlerine yayıldı.

Cezaevindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) lideri Ahmed Sedat’ın avukatı Mahmut Hasan, Güven’i açlık grevine devam ettiği evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Hassan, “Görüşme sonrasında gördük ki Leyla Güven, çok güçlü, kuvvetli bir kadın. Onun mücadelesi barış içindir” dedi.

"TECRİT EN KÖTÜ CEZALANDIRMADIR"

Açlık grevinde olanların en temel taleplerinden birinin Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması olduğunu söyleyen Hasan, “Tecrit en kötü cezalandırmalardan biridir. Hiç kimse üzerinde bu kadar uzun süre tecrit politikası uygulanamaz. Dünyanın hiçbir kanunda böyle bir ceza yok” dedi. Güven’in açlık grevi eyleminin başarı ile sonuçlanacağına inandığını söyleyen Hasan “Bu mücadele amacına ulaşacak ve tecrit kaldırılacaktır” dedi.

“FİLİSTİN’DE DE BENZER SÜREÇLER YAŞANIYOR”

Filistin’de, Kürtlerin yaşadığı sürecin benzerinin yaşandığını aktaran Hasan, “Orada da İsrail Devleti’nin askeri mahkemeleri var. Bu mahkemeler de Filistinli yurttaşları tutuklayarak, tecrit uygulayıp cezalandırıyor” dedi. Özellikle Gazze bölgesinde yaşayan ailelerin, İsrail cezaevlerinde tutuklu olan çocuklarını görme imkanlarının olmadığını söyleyen Hasan şunları söyledi: “Filistin aktivistleri de son günlerde açlık grevine başlamıştı. Açlık grevinin sonlarına doğru İsrailli yöneticiler, Filistinli tutukluların aileleri ile görüşmesine izin verdi. Ellerinden alınan telefonla görüşme hakkını tekrar iade ettiler. İsrailli yöneticilerin verdiği sözlerin pratikte yerine getirilip getirilmeyeceğini, yapılan anlaşmanın sonuç verip vermeyeceğini bilmiyoruz, göreceğiz” dedi.

AÇLIK GREVİNE HERKES SES OLMALI

Mahmut Hasan'ın ardından, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden (IKBY) gelen 11 kadından oluşan heyette Güven’i ziyaret etti. Ziyarette kadınlar Leyla Güven’e üzerinde Güven’in resminin olduğu bir plaket hediye ettiler.

Ziyaretin ardından heyet adına açıklama yapan Banu Helepçe, Güven’in taleplerinde haklı olduğunu söyleyerek Leyla Güven’in başlatmış olduğu açlık grevine herkesin ses olması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamanın ardından heyet HDP Diyarbakır il binasında açlık grevinde olan vekilleri ziyaret edip sonrasında da HDP Eş Genel Başkanları ile görüşecek. (Diyarbakır/EVRENSEL)