Bursa'da sanayi sitesinde patlama: 3 işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 3 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

AA’nın haberine göre; Otosansit'teki polyester iplik üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

3 İŞÇİ KURTARILAMADI

Yaralılardan İsmail Kasap, Ferhat Göral ve ve Şura Şensoy kurtarılamadı. Diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in tedavileri sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, patlamanın oksijen kaynağı ve oksijen tüpünden çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

Canbolat, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 işçimiz hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangına da itfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptı." dedi.

2018'DE 1923, MART 2019'DA 108 İŞÇİ ÖLDÜ

Türkiye'de 2018 yılında en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi. Mart 2019'da iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi sayısı 108'di.

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